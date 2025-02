El himno de San Juan suena en su Catedral de Badajoz 250 años después

Los pacenses no saben cómo suenan las alabanzas a San Juan. Lo que en música sacra se conoce como una loa; es, decir aquellos solos ... que se hacen antes de una representación coral, anunciará hoy que San Juan es el patrón de la catedral de Badajoz.

Unos cánticos que se escucharán dos siglos después en el templo gracias al Coro y la Orquesta Barroca de Badajoz.

A esta loa se unirán más de 40 voces, que serán las que narren la escena de 'La visitación'. Así es como se conoce en la religión católica al encuentro que tuvieron la Virgen María y su prima Isabel cuando esta estaba embarazada de San Juan, y que describe la partitura 'Ut Aqueam Laxis'. Este es el nombre que recibe el himno de San Juan que escribió Juan Isidoro Carvallo hace 250 años.

«Nadie sabía que la catedral de Badajoz tenía un himno. Hemos descubierto esta pieza que estaba en el archivo y que pertenece al siglo XVIII. Fue escrito en la Catedral y para nosotros es muy emocionante porque vamos a tocar dentro de ella una obra dedicada al patrón que se compuso hace más de dos siglos», subraya el director de la Orquesta Barroca, Santiago Pereira.

Ampliar La Catedral, llena durante la tarde de este domingo. A. m.

El texto, que alaba a San Juan Bautista, es un manuscrito en latín antiguo que los músicos han tenido que traducir, editar e interpretar, porque según explica Pereira las partituras del barroco son muy diferentes a las actuales.

Un trabajo con el que descubrirán a los pacenses un himno desconocido para ellos y que podrán interpretar gracias al proyecto, 'Resonando la música de la catedral de Badajoz', con el que ya trajeron a la actualidad seis obras que había guardadas en el templo de los siglos XVII y XVIII. «Somos una orquesta historicista, nosotros interpretamos música del pasado con instrumentos antiguos. Nuestro trabajo consiste en sacar a la luz música del archivo para evitar que se pierda en el tiempo», destaca.

Para ser fiel a las partituras los instrumentos que utilizarán en su interpretación serán todos de carácter barroco. Los violines, violonchelos y trompas naturales serán los encargados de acompañar al coro.

Obras de calidad

Este último año, además del himno al patrón, han conseguido rescatar cinco obras, que también interpretarán en el concierto extraordinario que se celebra hoy a las 18.00 horas en el templo.

Con estas obras, que también suman dos siglos, pretenden poner en valor la calidad de la música que se compuso en la catedral. «En esta época la música se hacía en los templos, y cuanto más periféricos eran, menor calidad tenía su música. Algo que no ocurre aquí porque Badajoz era una ciudad muy importante a nivel cultural, ya que era el paso entre Lisboa y Madrid», cuenta Santiago satisfecho porque las obras que guarda el templo cristiano son similares a las que se producían en Madrid.

Por otro lado, este proyecto en el que participa la orquesta barroca junto con la Diputación de Badajoz y la colaboración del Arzobispado Mérida-Badajoz está permitiendo que se estudie la música de esta catedral, de la que no se había estudiado nada hasta ahora. «Sí se conocen en cambio las partituras que había en Guadalupe o Coria, pero de Badajoz no se había hecho nada hasta ahora», apunta Pereira, que espera que la interpretación de hoy no sea la única que se haga a partir de ahora de un himno que han recuperado para la ciudad.