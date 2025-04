Hidalgo sostiene que el Colegio de Médicos de Badajoz actuó con agilidad en el caso de abusos sexuales

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 9 de febrero 2022, 18:59 | Actualizado 21:24h. Comenta Compartir

El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, defendió este miércoles que la institución ha actuado con celeridad ante las denuncias de acoso sexual, abuso sexual y amenazas de cuatro de sus empleadas contra el oficial mayor de la institución, Javier Rayo, ya despedido.

Las denuncias han provocado cinco órdenes de alejamiento, una por cada una de las empleadas y otra más para proteger a la ex vicepresidenta, María Ibáñez.

Hidalgo defendió en todo momento que la institución ha actuado con «celeridad», siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de casos. Se refirió a las guías de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad y al protocolo del propio Colegio de Médicos de Badajoz contra el acoso laboral. Incluso, defendió haber acortado los plazos permitidos para este tipo de investigaciones internas. Si no han acudido a los juzgados es porque estos delitos deben ser puestos en conocimiento de la justicia por parte de las víctimas.

El abogado Ricardo de Lorenzo, contratado por el colegio para asesorarle en este caso, afirmó que «al margen de las acciones individuales que cada una de las personas puedan efectuar, la corporación intentará personarse a efectos de respaldar en la vía penal a sus trabajadoras».

Además del abogado, varios integrantes de la directiva del colegio de Médicos siguieron la comparecencia del presidente, Pedro Hidalgo, en sus primeras palabras tras conocerse este caso.

Durante la intervención, de 45 minutos, defendió que el colegio ha actuado y tomó la decisión de despedir al acusado el 31 de enero. Para entonces, ya había sido detenido y el juzgado había dictado las órdenes de alejamiento.

El presidente envió este jueves un comunicado a los colegiados explicando la situación y convocó a los medios de comunicación.Esta rueda de prensa se produce diez días después de que HOY publicara este caso.

Hidalgo argumentó que han tratado de preservar la intimidad de las denunciantes, así como evitarles más dolor del que ya habían sufrido. «Perdonad cualquier incomprensión... por no haber tenido ese ojo de médico para poder haber visto lo que estaba pasando; pero no os culpabilicéis porque aquí está vuestra casa», dijo a las denunciantes.

Habló de prudencia, de la confidencialidad y de la intimidad de las víctimas. También aseguró que una vez que tienen conocimiento de los sucesos, las mujeres no han vuelto a compartir espacio con el denunciado porque estaba de baja.

Cuando el oficial mayor informó de su alta, se le comunicaron las acusaciones. El día 19, dentro de las investigaciones abiertas por la propia institución, llamaron al acusado para «completar» las pesquisas y este negó «cualquier tipo de acoso o de abuso» en las declaraciones internas. Es entonces cuando advierten«que hay tema para el expediente informativo» que deciden abrir el día 24 y empieza a funcionar el 25.

La cronología del caso se ha reconstruido junto a estas líneas, donde se ve que las mujeres denuncia el jueves 27, al día siguiente detienen al acusado y le despiden el 31.

Este caso ha provocado una cascada de dimisiones en la junta directiva. Además de la vicepresidenta, otras cuatro integrantes dimitieron el martes.A pesar de ello, el presidente aseguró «sentirse arropado» y afirmó que seguirá al frente de la institución. No ve que haya motivos para presentar su renuncia, ni tampoco del resto de integrantes que permanecen. «Esta junta directiva no se va a amilanar, no va a renunciar y seguirá trabajando».

Los estatutos permiten completar la directiva sin elecciones si las bajas no llegan al cincuenta por ciento. «Vamos a fortalecer de igual manera y de igual paridad a esta junta directiva que tantos frutos ha dado».

