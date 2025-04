«Mi hijo tiene 12 años, con suerte vivirá hasta los 16, que tenga calidad de vida»

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 21 de febrero 2022, 07:13 Comenta Compartir

Adán Fariña, de 12 años, no puede caminar, apenas mueve su cabeza y no puede comer. Aún se comunica a veces. Cuando está sentado en la silla de ruedas le dan unos carteles en los que puede marcar sí o no con colores. «Y señala, pero cada vez menos. Otras se queda parado. Ya no reacciona», se lamenta su padre.

En casa Adán descansa en un sofá delante de la televisión, su padre, Julio, le ajusta un babero de Spiderman al cuello. Le pone dibujos animados, la serie Lady Bug, y no los pierde de vista. Cuando alguien le tapa la pantalla, se queja. No puede hablar, pero emite un sonido ronco. A las cinco y media le toca comer. Su padre engancha un tubo al agujero que tiene en el abdomen. Con una jeringuilla inyecta la papilla para llevarla directamente a su estómago. El proceso molesta al menor, que vuelve a protestar con un lamento. Su padre le consuela con caricias. «Cariño, te quiero mucho, como la trucha al trucho». Durante un momento, Adán retira la vista de la pantalla y mira a su padre. Julio sonríe por primera vez en una hora.

«Mi hijo tiene una enfermedad rara, es degenerativa, ya está como lo ves, en cuidados paliativos. Tiene 12 años, con mucha suerte vivirá hasta los 16 y yo solo quiero que tenga calidad de vida, por favor, que tenga calidad de vida», ruega este padre.

Julio Fariña cuida solo de su hijo desde hace 8 años, no tiene apoyo familiar y está «desesperado». «Hay días que pienso en tirarme por la ventana».

Su hijo está, de lunes a viernes, en el colegio Los Ángeles, interno. El fin de semana y las vacaciones lo llevan a casa y su padre agradece pasar tiempo con él, pero cada vez necesita cuidados más especializados y no se ve capaz de asumirlos solo. Sus recursos económicos, además, son muy escasos y acaba de quedarse sin coche, lo que es un problema muy grave. «Porque necesito uno adaptado para llevar a Adán, y si hay una emergencia, no sé qué hacer».

Julio Fariña es un experto en los distintos servicios asistenciales, pero está frustrado por llamar a puertas y no conseguir resultados.

Según este padre, le ofrecen 70 horas al mes de ayuda a domicilio, pero este apoyo no le sirve en su situación actual, porque necesita flexibilidad horaria. «Me vendría bien ayuda cuando empiece a trabajar y sean las vacaciones de Adán en el colegio, también los fines de semana porque me veo solo para bañarle y darle de comer».

Bañar a su hijo es uno de los momentos más complicados. El menor pesa y, a veces, en el agua, hace movimientos bruscos. «Se me da la vuelta y no puedo con él, me da miedo que se ahogue», dice Julio. También teme que sufra un ataque de epilepsia en la bañera, ya que es una de las complicaciones de su enfermedad. «Yo creo que al niño no se le puede bañar solo, pero yo no tengo a nadie con quién hacerlo».

Este padre también teme que la situación se complique en el futuro. Los médicos le han dicho que pronto Adán necesitará tener en casa un aspirador de flemas para no atragantarse con su propia saliva, ya que va perdiendo funciones motoras. A su padre le da mucho miedo tener que manejar esta herramienta médica. «Me dicen que me enseñarán, pero yo no me veo metiéndole una goma en la garganta a mi hijo. Yo no puedo más».

Ilusión por trabajar

Julio Fariña empezará a trabajar en unas semanas. Ha conseguido un contrato en el Ayuntamiento de Badajoz, como albañil, y no quiere renunciar al mismo. Lo necesita por razones económicas porque lleva en paro desde 2018. Era camionero, pero su profesión no es compatible con el cuidado de Adán.

Además de los motivos económicos, reconoce que quiere trabajar por su estado anímico. «Lo necesito, tengo depresión, me servirá de terapia».

Adán Fariña sufre paraparesia espástica degenerativa progresiva, una enfermedad rara muy poco común. Sus síntomas comenzaron cuando tenía poco más de tres años. Hasta entonces su progreso fue normal. «Era un niño alegre, corría mucho», dice su padre sin poder evitar emocionarse.

«Comenzó a caerse mucho, le llevamos al pediatra y nos dijo que tenía los pies planos, pero cada vez se caía más». Finalmente llegó el diagnóstico y «lo peor que te pueden decir, que iba a empeorar cada vez más y no hay nada que hacer».

Julio Fariña solo ingresa 548 euros al mes de la Renta Básica. Con ese dinero debe pagar la hipoteca de su piso de protección oficial en el Cuartón Cortijo y vivir tanto él, como su hijo.

Con su situación económica no puede comprarse un coche, y menos un vehículo adaptado para poder llevar a Adán en su silla de ruedas. Hace cuatro años dos asociaciones benéficas le compraron un Fiat Ulysse adaptado. Era un vehículo de segunda mano que perteneció a un taxista y que actualmente está en mal estado. «Tiene una avería grave y tengo que cambiarlo, pero yo no puedo comprarme uno». «Necesito que me echen una mano, cualquier cosa me ayudaría», pide este padre.

