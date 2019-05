El hierro y la geometría del portugués Gonçalo Jardim llegan al Meiac Gonçalo Jardim, en primer término, y Manuel Costa, comisario de la muestra. :: C. Moreno La muestra forma parte del acuerdo de colaboración entre el museo extremeño y la Fundación Eugenio de Almeida de Évora ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 31 mayo 2019, 08:05

El núcleo de la Tierra es de hierro. Vivimos encima del elemento natural más abundante del planeta. Inagotable y duradero. Con esta idea el escultor portugués Gonçalo Jardim articula su discurso creativo.

Todo empezó cuando aún era alumno de la Escuela de Arte de Lisboa. Intentó hacer una estructura de metal y pidió ayuda a un profesor porque era incapaz de dominar el material.

Durante un tiempo probó con la madera, pero como no tenía la misma resistencia en el exterior la desechó. El hierro, explica, es una materia prima básica y trata sus trabajos para protegerlos de la oxidación. «Entiendo que el paso del tiempo igualmente debe impregnarse en la obra». Jardim expone desde ayer en el Meiac gracias al programa Campo Abierto que han puesto en marcha el Centro de Arte y Cultura de la Fundación Eugenio de Almeida y del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac).

Tras el verano habrá una exposición de Luis Costillo en Portugal

Ambas instituciones han firmado un acuerdo de colaboración para los tres próximos años con la intención de difundir el trabajo de artistas originarios o residentes en cada una de sus respectivas regiones, Alentejo y Extremadura. En este marco se encuadra también la exposición de Luis Costillo que se prepara para después de verano en Évora.

Siglo XVI

José Alberto Ferreira es director artístico de la Fundación Eugenio de Almeida y ejerce de comisario. Ha titulado la colección del Meiac 'De re metallica', en referencia al primer libro sobre el metal publicado a mediados del siglo XVI en Alemania.

Hasta ese libro, al metal se le consideraba un elemento maligno porque procede del centro de la tierra, el lugar del maligno. Pero el texto de Georg Bauer describe los conocimientos necesarios para dominarlo. Habla de aritmética, de geometría, de dibujo o de química como saberes necesarios para moldearlo y darle fondo. Con este plano de fondo, la Fundación Eugenio de Almeida propuso a Gonçalo Jardim mostrar su trabajo reciente con el hierro y algunas piezas de sus primeros años en Badajoz. Jardim moldea el hierro a partir de tres ideas: el mar, las aves y la geometría. El escultor no pone nombre a sus piezas para fomentar la interpretación del espectador. Cree que a cada observador las piezas le sugieren una idea distinta y busca precisamente eso, que partiendo de una idea propia se multipliquen según la observación de los demás. En la primera sala del Meiac se exponen tres siluetas triangulares con forma de aletas para el bucear en el mar. Las curvas, las líneas y los cortes forman una estructura geométrica. En realidad, explica el comisario, parte de un objeto concreto, las aletas por ejemplo, pero acaba en otro más abstracto. Y en este proceso el escultor se vale de la geometría para ir formando piezas proporcionadas. En la segunda selección simulan aves de perfil y alas extendidas de un cóndor. Las láminas de hierro que van formando las plumas se han hecho a tamaño natural. También hay una reproducción de las alas de un albatros real. Jardim las ha esculpido abiertas, recreando el vuelo del animal.

En su particular empeño con la doble lectura destacan piezas inspiradas en la estructuras de los barcos que parecen igualmente semillas de cereales. «Quiero que el espectador decida cuando lo ve si he representado un barco una semilla. Yo no doy pistas. No pongo nombre, simplemente que cada uno tenga su propio discurso».