Vecinos de La Granadilla: «Hicieron el barrio hace 20 años para realojarnos y nos abandonaron»

Se sienten en tierra de nadie, olvidados en medio de dos de los barrios más mimados de la ciudad, Valdepasillas y Huerta Rosales. Los 670 ... vecinos de La Granadilla, el barrio que se levantó hace dos décadas para realojar a familias pacenses afectadas por la riada de 1997, lamentan que su nombre no aparezca nunca en los planes de inversiones municipales.

«Este barrio lo hicieron hace 20 años para realojarnos y nos abandonaron. No han invertido en él en estos 20 años, estamos desesperados», se lamenta Isabel Gamito, secretaria de la asociación de vecinos.

Las dos últimas semanas han estado incomunicados porque su principal avenida ha estado cortada por vallas azules que cercan un socavón en la calzada. «Hace tres semanas avisamos al Ayuntamiento porque había un bache en el cruce de la calle Salamanca con La Habana. Nos dijeron que subiéramos la incidencia a Abisa –la aplicación creada por el Ayuntamiento de Badajoz para recibir sugerencias y reclamaciones de los vecinos– y no nos hicieron ni caso. Al final se ha hundido la carretera y ha provocado un socavón que ha obligado a cortar el barrio otra vez».

La única parada de autobuses que tienen en el barrio está en la avenida del socavón que ayer por fin empezaron a reparar. En estos últimos días, los vecinos para poder coger el autobús tenían que atravesar un descampado para ir hasta la parada de la carretera de La Granadilla o llegar a Valdepasillas andando por la carretera porque el tramo final del barrio, que les conecta con José María Alcaraz y Alenda, no tiene acerado.

«Puede parecer una tontería pero llevamos mucho tiempo pidiendo que nos pongan una segunda parada e incluso que se nos incluya en la ruta de los microbuses. Nosotros tenemos que salir del barrio para todo, ya sea a hacer compras, ir a la farmacia o al médico o los niños para el colegio y el instituto», enumera. En su barrio, el único local ocupado es el del bar.

Este es el último capítulo de un barrio con una lista larga de deficiencias, porque La Granadilla no han estado ni en las últimas campañas de asfaltado ni bacheado ni de arreglo de aceras ni de poda ni de mejora de los zonas verdes.

«Las aceras que tenemos están en mal estado y seguimos sin acerado en el tramo de salida al barrio. La zona de aparcamientos no se usa porque no tenemos farola. Estamos rodeados de solares que no se desbrozan y donde hay culebras y la última vez que podaron los árboles fue hace dos años», relata apesadumbrada Gamito, porque esas mismas quejas se las trasladan a los concejales responsables de cada tarea, pero a su barrio no llegan las soluciones.

Otra de las cuentas pendientes que más reclaman los vecinos es el acondicionamiento de los dos parques que tienen, que en realidad son casi solares con bancos. «Lo único que puede hacer la gente mayor es sentarse, no hay nada para ellos».

Ni fuente ni juegos

«Teníamos una fuente de agua para beber se la llevaron y no la han repuesto. Nos prometieron hace tres años que iban a instalar aparatos de gimnasia para los mayores y tampoco. Pedimos un camión de arena para hacer nosotros una pista de petanca y ni caso».

«Pedimos –sigue– más papeleras y nos dijeron que cumplíamos la ratio y que lo único que podían hacer era cambiarlas de sitio, pero no poner más. Nos dijeron que iban a hacer una zona de juegos infantiles, pero absolutamente todo lo que nos han dicho se queda en el olvido. Pagamos los mismos impuestos que cualquier otro barrio, por qué no nos atienden», se pregunta.