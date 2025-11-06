El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente

El magistrado Emilio Francisco Serrano Molera será el ponente de la sentencia que determine si el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez- ... Castejón, el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve imputados han cometido los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se les imputan por el contrato del primero en la Diputación de Badajoz en 2017 y de un colaborador en 2023.

El pasado martes, 4 de noviembre, la titular que ha desarrollado la instrucción desde mayo de 2024 en el Juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, remitió la causa completa a la Audiencia Provincial, que este jueves ha dado el primer paso para juzgar el llamado caso Azagra, en referencia al nombre artístico del director de orquesta.

De este modo, la Audiencia ha emitido una diligencia de ordenación en la que se informa a los once imputados de que el ponente de las cuestiones previas de esta causa será Emilio Francisco Serrano Molera conforme al turno establecido. Serrano juzgó al mediático caso de Manuela Chavero, cuyo cadáver fue encontrado enterrado en una finca de Monesterio tras varios años sin conocer su paradero. También ha intervino en la fase de recursos ante la Audiencia en la propia causa de Sánchez y Gallardo, órgano que hasta el momento siempre se ha respaldado las decisiones de la jueza Biedma.

Una vez que la Audiencia ha recibido la causa, el siguiente paso es poner fecha a una vista preliminar en la que se convocará al fiscal y a las partes con el objetivo de que puedan exponer lo que estimen oportuno. Entre otras cosas, según recoge el artículo del artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se cita en la diligencia de este jueves, pueden presentar «la posibilidad conformidad de los acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas».

Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos, así como la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa.

En esta vista deberán estar presentes los acusados y sus respectivos abogados.

Esta vista preliminar estará dirigida por Emilio Serrano, que accedió a la judicatura en 1989 y ha estado destinado en los juzgados de Instrucción número 1 de Badajoz y en el Penal 2 de Badajoz hasta que se incorporó como magistrado a la Sección Penal de la Audiencia Provincial en 2008.

Se le reconoce como una voz autorizada sobre los delitos de carácter sexual, dado que en todos estos años ha instruido y juzgado delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Como se ha indicado ya, fue el juez que dirigió el juicio de Manuela Chavero. Según se pudo comprobar durante los días de aquel juicio, Emilio Serrano es una persona calmada, atenta y preocupada por las víctimas, en este caso la familia Chavero.

Este nuevo procedimiento contra el hermano del presidente del Gobierno y el candidato del PSOE a la Junta de Extremadura atraerá también la atención de los medios de comunicación de todo el país.

Con la diligencia de ordenación dictada este jueves, la Audiencia asume ya el caso, que debe juzgar por las penas que piden las acusaciones populares. A partir de ahora tendrá que formarse la sala que examinará la causa y, cuando sepan quiénes son los encargados de juzgar, los magistrados analizarán los escritos de defensa y tendrán que admitir o denegar las pruebas que los acusados han solicitado. Y, después, dar traslado a las partes y señalar la fecha de juicio.

Para ello deben tener en cuenta el calendario de cada juez y, además, qué peticiones de pruebas realizadas por los imputados han atendido. Algunas fuentes calculan que pueden desfilar unas 25 personas por la sala, lo que requeriría de una semana completa para oír a testigos e imputados.

Tráfico de influencias y prevaricación

Los magistrados decidirán si la Diputación de Badajoz amañó el contrato de coordinador de actividades musicales de los conservatorios para el hermano del presidente del Gobierno entre 2016 y 2017, si la institución hizo bien al modificar el nombre del puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas entre 2022 y 2023 sin que mediara convocatoria pública, y si el ente enchufó a un amigo de Sánchez, Luis Carrero, en enero de 2024. Y si todo ello supone haber incurrido en delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Biedma considera que hay indicios suficientes, en el juicio se verá si se pueden considerar pruebas.

Los once imputados niegan los hechos que se les imputan en sus escritos de defensa y piden su absolución. Entre otros motivos, argumentan que en el momento de la creación, convocatoria y adjudicación del puesto, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había dejado de ser secretario general del PSOE y los mandos del partido en Extremadura apoyaban un cambio de rumbo con Susana Díaz. De ahí que el abogado de algunos de ellos haya dejado patente en su escrito de defensa que el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, "se comía a besos a Susana Díaz" en mítines y actos de partido.

Las acusaciones populares personadas en la causa –Manos Limpias, Vox, HazteOir, Abogados Cristianos, Liberium, Iustitia Europa y Partido Popular– presentaron el pasado mayo su escrito de acusación en el que pedían que se impusiera al hermano del presidente y al dirigente socialista regional tres años de cárcel a cada uno, así como inhabilitación y varias multas.