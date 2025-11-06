HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emilio Serrano, magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz que será ponente de la sentencia sobre el contrato del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. HOY
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente

Recibe la causa completa después de que Beatriz Biedma diera por cerrada su etapa este martes y nombra ponente al magistrado de la causa de Manuela Chavero

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

El magistrado Emilio Francisco Serrano Molera será el ponente de la sentencia que determine si el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez- ... Castejón, el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve imputados han cometido los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se les imputan por el contrato del primero en la Diputación de Badajoz en 2017 y de un colaborador en 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  3. 3 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  4. 4 Fallece un hombre en un sex shop de León
  5. 5 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  6. 6 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  7. 7 Bajos inundados, árboles caídos, balsas de agua y desprendimientos por la borrasca en Badajoz
  8. 8

    Extremadura incorpora podólogos a la sanidad pública
  9. 9 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  10. 10

    «El fentanilo debe estar bajo llave en el hospital», advierten los farmacéuticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente

El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente