Luis Carrero, con gafas de sol junto a su abogado el día en que prestó declaración ante la jueza Biedma mientras este atiende a los periodistas congregados a las puertas del juzgado. EFE/Jero Morales
Caso Azagra / Hermano del presidente del Gobierno

El 'hermanito' de David Sánchez pide que Díaz Farias declare como testigo

La defensa de Luis Carrero, que fue colaborador del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, niega que David Sánchez le enchufara

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 07:23

Comenta

La defensa de Luis Carrero, que fue colaborador del hermano del presidente, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz quiere que el actual vicepresidente ... de la institución y diputado de Recursos Humanos, Ramón Díaz Farias, preste declaración como testigo durante el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz para determinar si existió prevaricación administrativa y tráfico de influencias en los contratos a Sánchez y Carrero.

