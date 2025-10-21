El 'hermanito' de David Sánchez pide que Díaz Farias declare como testigo

La defensa de Luis Carrero, que fue colaborador del hermano del presidente, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz quiere que el actual vicepresidente ... de la institución y diputado de Recursos Humanos, Ramón Díaz Farias, preste declaración como testigo durante el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz para determinar si existió prevaricación administrativa y tráfico de influencias en los contratos a Sánchez y Carrero.

Ni Sánchez ni Carrero continúan hoy en sus puestos como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, respectivamente, pero sus contratos son la base del procedimiento judicial que comenzó en mayo de 2024 y cuya instrucción ha terminado enviándoles a juicio junto a otros nueve trabajadores y políticos de la institución. Entre ellos, al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Los once encausados están presentando estos días sus escritos de defensa ante el juzgado de Instrucción número 3, paso previo a la celebración del juicio en la Audiencia en 2026. Carrero, que se refería al familiar de Pedro Sánchez como «hermanito», ha vuelto a negar en ese documento que el hermano de Sánchez le enchufara, asegura que su única «culpa» es ser «amigo» del músico y que todas las acusaciones se basan en «conjeturas».

Carrero pide también más pruebas testificales para el juicio oral de las practicadas en la fase de instrucción. Y es ahí donde quiere contar con Ramón Díaz Farias, alcalde de Villanueva del Fresno desde 2003 y diputado desde las últimas elecciones. Ahora es vicepresidente tercero de la Diputación y, en el caso de que finalmente la Audiencia le llame a testificar, será la primera vez que intervenga en este procedimiento.

Ampliar Ramón Díaz Farias, vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz en una rueda de prensa de la institución. HOY

Además de Díaz Farias, Carrero pretende que se llame a testificar a otros cuatro funcionarios provinciales. Son José María Sánchez Sánchez, que es el actual jefe del servicio provincial de Bibliotecas; Inmaculada Cordón Rosado, que es jefa de servicio de Gestión de Recursos Humanos; María Luisa del Viejo López, que es técnico medio ayudante de Archivo y Bibliotecas; y Juan Francisco Durán Muñoz.

La defensa pide citar también a otras dos personas que residen fuera de Badajoz y que contestarían a los jueces por videoconferencia.

Luis Carrero, que dejó su puesto como asesor de Moncloa para incorporarse a la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez es una de las piezas fundamentales del procedimiento. Según los autos de la jueza Beatriz Biedma, su incorporación a la Diputación de Badajoz evidencia que David Sánchez acomodó su puesto de trabajo a sus preferencias personales, dado que los dos tenían una relación previa muy cercana y colaboraban en el programa Ópera Joven antes de ser contratado por la institución provincial.

Que David Sánchez (más conocido por su nombre artístico, ' David Azagra') moviera sus hilos para colocar en 2023 al exalto cargo de Moncloa es «una elucubración que no tiene sustento probatorio alguno, ni fundamento lógico basado en pruebas», en opinión de la defensa de Carrero.

«Aquí habría que señalar cuál es el coste de oportunidad. Es decir, qué gana Luis Carrero con eso como para cometer un supuesto delito: no estaba en paro y tenía un trabajo mucho más importante y mejor retribuido», apunta su abogado. «¡Qué deja voluntariamente su puesto en la Moncloa, con un nivel 30, por otro de jefe de sección (nivel 24) en la Diputación de Badajoz!», clama el letrado del imputado, intentado hacer ver que la acusación no tiene ninguna lógica.

Pero lo cierto - y a pesar de ese alegato depreciando el puesto en Badajoz- es que el 9 de julio de 2022, Carrero, cuando todavía era miembro del Gabinete de Presidencia del Gobierno, envió un correo electrónico David Sánchez en el que le pedía un empleo. Es el famoso mail que encabeza con un «Querido hermanito» para, acto seguido, proponerse a sí mismo para un puesto en el Departamento de Comunicación y Acción Cultural que en ese momento estaba diseñando la Diputación de Badajoz. Carrero, según reconocía en ese correo, veía negro su futro en Presidencia: «A la espera de ver si me echan o no de Moncloa esta semana...», llegaba a indicar.

En los correos intervenidos consta uno en el que ambos hablan de su incorporación a la institución 23 días antes de que se convocara la plaza en el Boletín Oficial de la Provincia. Finalmente, tomó posesión de un puesto en comisión de servicio el 1 de enero de 2024 con un contrato que iba a terminar el 31 de diciembre de 2025, aunque se marchó en verano para, según fuentes de la Diputación, comenzar el curso en su puesto de profesor de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas, institución de la que es funcionario desde hace más de treinta años.