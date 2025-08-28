Herido un hombre de 60 años tras la colisión de un coche y una moto en Badajoz

R. H. Jueves, 28 de agosto 2025, 15:50 Comenta Compartir

Un hombre de 60 años ha resultado herido en Badajoz tras la colisión de un coche y una moto. En concreto, el accidente de tráfico ha ocurrido a la altura del número 13 de la avenida General Manuel Saavedra Palmeiro, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta a las 14:43 horas de este jueves.

El herido sufre una fractura de tobillo cerrada y ha sido trasladado al hospital Universitario de la ciudad en estado 'menos grave'. Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una de Soporte Vital Básico y efectivos de la Policía Local.