Herido un ciclista de 57 años tras un accidente en Badajoz
El varón ha sufrido traumatismo en la cara y traumatismo craneal y ha sido trasladado al hospital Universitario
R. H.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:25
Un ciclista de 57 años ha resultado herido tras un accidente en Badajoz.
El varón ha sufrido traumatismo en la cara y traumatismo craneal y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz. según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 19,36 horas de este miércoles.
Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado al herido al centro hospitalario.