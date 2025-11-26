Herido un ciclista de 57 años tras un accidente en Badajoz

R. H. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

Un ciclista de 57 años ha resultado herido tras un accidente en Badajoz.

El varón ha sufrido traumatismo en la cara y traumatismo craneal y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz. según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 19,36 horas de este miércoles.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado al herido al centro hospitalario.