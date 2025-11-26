HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Sucesos de Extremadura

Herido un ciclista de 57 años tras un accidente en Badajoz

El varón ha sufrido traumatismo en la cara y traumatismo craneal y ha sido trasladado al hospital Universitario

R. H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:25

Un ciclista de 57 años ha resultado herido tras un accidente en Badajoz.

El varón ha sufrido traumatismo en la cara y traumatismo craneal y ha sido trasladado en estado 'menos grave' al hospital Universitario de Badajoz. según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 19,36 horas de este miércoles.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado al herido al centro hospitalario.

