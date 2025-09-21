Herido un ciclista en un accidente en Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

Un ciclista ha resultado herido este domingo en Badajoz en un accidente con un coche en el centro de la ciudad, junto al puente de la Autonomía.

El suceso ha tenido lugar poco después de las nueve y cuarto de la mañana en la rotonda de los Tres Poetas, conocida como la glorieta de los cabezones. Dos ciclistas circulaban por este punto cuando uno de ellos ha colisionado con un turismo por razones que se desconocen.

El herido ha sido trasladado al hospital por una ambulancia medicalizada. La Policía Local ha asistido el accidente que aún está en investigación.

Este sábado, 20 de septiembre, el choque entre dos vehículos provocó el corte de un tramo de la avenida Antonio Cuéllar Gragera de Badajoz. Tras el accidente, uno de los coches implicados invadió la mediana y chocó contra una farola. En este siniestro dos personas resultaron heridas, una de ellas grave, y fueron derivadas al Hospital Universitario de Badajoz.

El parte del centro de emergencias de Extremadura recoge que dos personas resultaron heridas. Un hombre de 73 años fue trasladado en estado grave hasta el hospital con policontusiones y trauma torácico. El otro herido, de 37 años también fue derivado al centro hospitalario con latigazo cervical.

El suceso tuvo lugar poco antes de las tres de la tarde. Según la Policía Local de Badajoz, fue una colisión entre dos vehículos en la intersección de calle Canela con calle Antonio Cuéllar Gragera, a la altura del centro comercial La Plaza. «Presuntamente el coche que circulaba por calle Canela se ha saltado un ceda al paso, siendo golpeado por el que circulaba por Antonio Cuéllar, presuntamente a más velocidad de la permitida», indican los responsables policiales que matizan que las circunstancias del accidente aún están en fase de investigación.

Tras el primer choque entre ambos vehículos, añaden desde la policía, el vehículo que llegaba desde la calle Canela invadió la mediana e impactó con una farola.