El hombre que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Badajoz está en la UCI

Normas que deben cumplir quienes se mueven en patinete eléctrico

El Reglamento de Circulación vigente establece que el casco debe ser obligatorio aunque en último término son los ayuntamientos los que deben regular su uso a través de una ordenanza específica dedicada al uso de vehículos de movilidad. De hecho, hay consistorios como el de Badajoz que de momento no sancionan este comportamiento. El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, descartó el año pasado elaborar una ordenanza al respecto. De esta forma, en ausencia de regulación local, los usuarios deben obedecer cinco normas básicas de circulación. La primera es que estos vehículos no pueden superar los 25 kilómetros por hora cuando circulan por el casco urbano. La segunda condición es que deben cumplir las características técnicas de un VMP. La tercera norma es que no pueden, en ningún caso, circular por aceras y zona peatonales. Eso sí, estos VMP sí pueden ir por las vías destinadas a bicicletas en Badajoz. La cuarta condición es respetar las tasas máximas de alcohol y drogas que cualquier conductor. Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.