Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz El siniestro ha tenido lugar en la glorieta de la avenida de Elvas que conecta con Manuel Saavedra Martínez

R. H. Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:35 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

Una joven de 27 años y una niña de 10 han resultado heridas de carácter grave este jueves por la mañana tras el accidente de tráfico ocurrido en Badajoz. El siniestro ha consistido en la colisión entre un coche y una motocicleta.

Según datos aportados por el Centro de Emergencias 112 Extremadura, el incidente ha tenido lugar a las 8.57 horas en la avenida de Elvas, en la glorieta de la avenida Manuel Saavedra Martínez.

Las dos heridas han sido trasladadas al hospital Universitario de Badajoz. La mujer presenta un traumatismo en un brazo y la menor un traumatismo en la columna vertebral.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, una Unidad Medicalizada y una unidad de soporte vital básico.

Herida en la A-5

Este miércoles, otra menor resultó herida grave en un accidente de tráfico en Extremadura. Una niña de 12 años sufrió lesiones en la salida de vía registrada en la autovía A-5, a la altura de Almaraz. En el accidente, ocurrido este miércoles, también resultaron heridos una mujer de 42 años y un hombre de 63. Ambos sufrieron lesiones de diversa consideración, y su estado era 'menos grave'.

El siniestro tuvo lugar en el punto kilométrico 193, según la información aportada por el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 13.37 horas de este miércoles. Los tres heridos fueron trasladados al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeñod e Salud, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico del centro de salud de Almaraz, dotaciones de bomberos de la Diputación de Cáceres del parque de Navalmoral -ya que uno de los heridos estaba atrapado en el vehículo- y patrullas de servicio de la Guardia Civil, además de un equipo de señalización y limpieza de la A-5.

Temas

Badajoz