Urgente Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
Imagen de archivo de un agente de policía.

Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz

El hombre salió a pasear el perro sobre las 19.00 horas y el cuerpo ha sido encontrado a las 21.30 horas

Natalia Reigadas
Rubén Bonilla

Natalia Reigadas y Rubén Bonilla

Badajoz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:44

El cuerpo de un hombre de 70 años ha sido encontrado sin vida este lunes por la noche, sobre las 21.30 horas en la zona de La Banasta en Badajoz.

Según ha podido confirmar HOY, la víctima salió a pasear su perro sobre las 19.00 horas y ante la tardanza en regresar a su casa, familiares y vecinos han salido a buscarla. Finalmente ha sido un conocido suyo el que ha encontrado el cuerpo.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local, además de sanitarios en una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES) que no han podido hacer nada por salvarle la vida.

Fuentes conocedoras del caso han señalado a HOY que la víctima contaba con antecedentes cardiacos y no había signos de violencia, pero habrá que esperar a la investigación y a autopsia para determinar las causas de la muerte.

