Urgente Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz
Hallada muerta una mujer en la piscina de su domicilio en Badajoz

El suceso ha ocurrido en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego de la capital pacense

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:43

Una mujer ha sido hallada muerta en la piscina de su domicilio en Badajoz.

En concreto, los hechos han ocurrido en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego de la capital pacense, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 22,32 horas de ayer viernes.

Hasta el lugar se desplazaron servicios sanitarios adscritos al Servicio Extremeño de Salud, además de efectivos de la Policía Local y Nacional.

En actualización

