«Mientras hago ejercicio se me olvida el cáncer»

El pacense Jaime Pessini ha puesto en marcha una unidad de entrenamiento físico adaptado a pacientes oncológicos | María Pérez tuvo cáncer de mama en 2012. Ahora combate los efectos físicos y emocionales de su tratamiento con el deporte MIRIAM F. RUA Domingo, 28 octubre 2018, 09:19

«Siempre había hecho deporte pero cuando caí enferma paré automáticamente y no me movía nada. Me daba miedo dañarme». Era el año 2012, cuando a María Pérez le dijeron que tenía cáncer de mama. Hace un año terminó con todos los tratamientos: quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia. «El pack completo», bromea. Pero la sombra de la enfermedad seguía presente no solo en su cabeza, con cada revisión, con cada análisis, si no también en su cuerpo. Con 46 años, vivía cansada.

Hace un mes, esta pacense comenzó un programa de ejercicios diseñado a la carta para ella. María es la primera paciente de la unidad que la Fundación IPEFC (especializada en el ejercicio físico para pacientes de cáncer) ha abierto en Badajoz. Su entrenador, el pacense Jaime Pessini, resumen así sus progresos: «Vino con fatigas y con dolor de espaldas y piernas y en este mes de trabajo hemos conseguido que cuando se levanta por la mañana no le cueste arrancar».

Este es uno de los logros, pero el principal fue superar el miedo a hacer deporte que, según Pessini, es denominador común en los pacientes oncológicos. «La fatiga que tiene una persona con cáncer por la medicación hace que no pueda ni coger el mando de la tele. Eso le lleva a pensar que por hacer ejercicio se va a fatigar más o se va a hacer daño, pero es por falta de información. Los médicos -continúa- les dicen a los pacientes que tienen que moverse pero la gente no sabe qué tipo de ejercicio hacer y por eso tienen miedo»

Esta sensación la corrobora María Pérez: «Después del cáncer, el único ejercicio que hacía era caminar. Empecé con 20 metros y acabé caminando 8 kilómetros diarios, pero no era suficiente. Tenía muchos dolores musculares, articulares y muchísimo cansancio. Perdí masa muscular y cogí peso pero tenía miedo de hacerme más daño con el ejercicio». Tanto es así -confiesa- que empezó a pedir que le llevaran las compras del supermercado a casa. Ahora ya sabe cómo tiene que coger el peso para no lastimarse la espalda.

Esta es una de las cosas que ha aprendido en el mes que lleva entrenando con Pessini, licenciado en Ciencias del Deporte, fisioterapeuta y formado en la Fundación para trabajar con pacientes oncológicos. «Al principio me costaba mucho trabajo, pero ya noto que tengo más fuerza en las piernas, me noto menos rígida y me han bajado mucho las pulsaciones. Estoy muy contenta», resume Pérez.

En sus entrenamientos, Pessini trabaja con ella ejercicios de fuerza y cardiovasculares porque dice: «Tan importante es hacer bicicleta para revertir los efectos secundarios de sus tratamientos como hacer trabajo de fuerza para mejorar su calidad de vida».

Los beneficios experimentados por ella van más allá. El deterioro de María era físico pero también emocional. Retomar el deporte, le ha ayudado también a evadirse. «Mientras estoy haciendo ejercicio no pronunciamos la palabra cáncer y se me olvida. El deporte me ayuda a tener la cabeza ocupada».

El programa deportivo diseñado para María durará tres meses, pero cada enfermo es un mundo. «Primero los pacientes pasan una revisión médica y luego los entrenamientos se diseñan según el momento en el que está la enfermedad y los efectos secundarios», cuenta el entrenador.

Tras la experiencia con María, Pessini comenzará a impartir charlas y talleres dirigidos a los sanitarios, a las asociaciones oncológicas y a los propios pacientes para dar a conocer los beneficios de la actividad física. «El ejercicio -defiende- no trata el cáncer pero aumenta las probabilidades de supervivencia de los pacientes porque ayuda a mitigar y revertir sus efectos secundarios».