«Da gusto ver cómo el público de Badajoz defiende su festival de jazz»

Jorge Pardo, ayer en el Palacio de Congresos Manuel Rojas. :: Pakopí Considerado el mejor músico de jazz europeo en 2013, toca mañana junto a la Orquesta de Extremadura Jorge Pardo Compositor, flautista y saxofonista

El Festival Internacional de Jazz de Badajoz abrió ayer su trigésimo primera edición. Entra en el 'top diez' de los más longevos. Con tanta plancha a sus espaldas, los organizadores Javier Alcántara y Pablo Romero ya saben que para cerrar un cartel atractivo no hace falta irse fuera. El saxofonista y flautista Jorge Pardo (1956, Madrid) representa esa filosofía de trabajo. Pardo ha pasado dos veces por este certamen en los últimos diez años. En este tiempo ha crecido como artista. Se ha quitado la etiqueta flamenca por sus trabajos con Paco de Lucía o Camarón y la Academia de Jazz Francesa le otorgó en 2013 el premio al mejor músico europeo del género. Mañana tocará en el Palacio de Congresos con su banda y la Orquesta de Extremadura.

-Usted que se mueve por muchos festivales y ya conoce el de Badajoz, ¿cómo ve la evolución de este ciclo?

-Da gusto ver como el público de Badajoz defiende su festival de jazz. Con más o menos presupuesto, pero siempre los organizadores han mantenido esta aventura. La llama no se ha apagado nunca. Al fin y al cabo es riqueza para la gente. En festivales como éste el público tiene acceso directo a las tendencias actuales. Y mantener esa inercia siempre resulta gratificante. Por eso lo aplaudo y lo recomiendo.

-¿Qué le exige a un solista tocar junto a una orquesta?

-Me exige tocar con los oídos bien abiertos. Todo esto surgió hace cinco años. Toni Cuenca me llamó para organizar un concierto con la sinfónica de Baleares y a partir de esos arreglos arrancamos esta aventura sinfónica. Tenemos la banda con batería, bajo y piano más una orquesta sinfónica. Hay que ser más escuetos en el fraseo de la improvisación para que todo luzca mejor. Con la orquesta hay más contracantos, muchos instrumentos interviniendo a la vez. Todo suena ya muy adornado y nosotros tenemos que dedicarnos a lo esencial.

-¿Cuesta adaptarse a la Orquesta de Extremadura?

-Nos hemos encontrado una agrupación muy profesional. Un gustazo. Nadie tiene en casa para ensayar un instrumento como la Orquesta de Extremadura. Un disfrute y tratamos de aprovecharlo al máximo.

-Siempre que se habla de usted, le definen como el músico que fusionó el jazz con el flamenco.

-Es un sambenito que me cuelga. Pero tiene que ver con mi propia esencia. Yo miro al flamenco, al jazz, al rock, a la música clásica o a la electrónica. O a la oriental y a la del caribe. Pueden resultar diferentes en estética, pero si coges la esencia, al final, no cambia tanto. Silencios, ritmos, expresiones pueden variar en matices, pero es música tanto en un sitio como en otro. Entre los estilos hay muchos puntos en común.

-¿Cuesta popularizar el jazz?

-Gracias a los festivales y a los ciclos vamos ganando espacios. Hablamos de un género popular. Nada de algo para entendidos o para la elite. Cuando tocas jazz hablas al espíritu, al corazón de las personas, no te diriges al intelecto. Un espectador puede sentarse por primera vez en un concierto y disfrutarlo al máximo. No hay que explicarle nada. Lo único es tener un espíritu abierto, sentir lo que te da.

-¿Por qué cuesta atraer a los jóvenes?

-Los jóvenes se retraen mucho porque les gusta los 40 Principales y las tendencias. Van más a lo que se pone de moda en cada momento. Yo les diría que amplíen horizontes. El jazz no es joven ni moderno. La música en mayúscula no tiene antigüedad, ni modernidad. Se pueden encontrar alguna sorpresa si abren su mente y su corazón.

-Entre tanto concierto, ¿encuentra tiempo para meterse en la cocina y componer?

-A veces resulta complicado hallar el equilibrio. En los conciertos y en las giras te mueves en un ambiente público, con bullicio y gente. Para componer necesitas silencio y recogimiento. Y no siempre lo encuentras. Cuando te metes en el estudio trabajas pendiente de ultimar proyectos y contrataciones. O te pones a estudiar. En esta disciplina no paras de estudiar nunca. Por eso cuesta encontrar el momento de parar durante varios días y dedicarte a sacar tu música.

-¿Algún concierto del que guarde un recuerdo especial?

-No te puedes quedar con uno. Anduve varios años con Paco de Lucía, con Camarón y con otros grandes. Se aprende mucho de esa gente. Pero también tengo conciertos gloriosos en garitos pequeños para cien personas con acompañantes menos conocidos. Me topo con gente sin respaldo del público pero que derrocha talento y con ellos surge algo mágico. Yo intento estar atento a todos, a los grandes nombres y a los que empiezan.

-¿Le gusta impartir cátedra de veterano a los que empiezan?

-Ahora tenemos muchas escuelas de jazz y fluye más la información. La generación que viene trae una preparación muy, muy completa. Lo saben hacer todo y es una delicia escucharles. Pero no debemos perder la humildad de que en este género nunca nadie lo sabrá todo. La música no implica solo técnica. También hay que darle un soplo de vida a lo que se toca y para conseguirlo hay que vivir. Y para eso hace falta tiempo. Los jóvenes tienen que entender que no todo se basa en la técnica sobre el instrumento. Hay que aprender a vivir con la música y sacarle partido.