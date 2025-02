El Gurugú denuncia que los farolillos de los deseos terminaron en sus tejados

MARÍA ISABEL HIDALGO BADAJOZ. Miércoles, 4 de enero 2023, 07:28 Comenta Compartir

Más de 3.000 farolillos sobrevolaron la noche del viernes el cielo de Badajoz. El horizonte se llenó de luz en una actividad que los organizadores consideran «legal» y «controlada», pero muchos de esos farolillos terminaron cayendo en las azoteas y tejados de la barriada del Gurugú. Al menos una decena aparecieron el viernes por la noche en la azotea de la vivienda de Ricardo Cabezas Carrasco, presidente de la asociación de vecinos del Gurugú.

Su terraza y las de muchos de sus vecinos, las calles y los tejados de la zona se convirtieron en la pista de aterrizaje para estos elementos luminosos que fueron prendidos el pasado 30 de diciembre, en torno a las ocho y media de la noche, en el parque de la margen derecha del río Guadiana.

En total participaron más de 3.000 personas, según se estima desde la asociación La Alcazaba. Todos ellos acudieron a la cita para lanzar sus deseos al aire antes de finalizar el año.

Unos deseos cargados de esperanza para unos y de desesperanza para otros, como ha ocurrido con los vecinos de este barrio pacense que a través de redes sociales han lanzado una queja por los daños ocasionados con esta actividad. Incluso indican que ardió el toldo de una vecina al caer uno de los farolillos.

En todo caso, afirma el presidente de la asociación de vecinos, se trató de un toldo pequeño por lo que ni siquiera fue necesaria la intervención de los bomberos.

La preocupación de los vecinos del barrio va más allá de este incidente, ya que muchos cayeron en los tejados. «Es un barrio donde no todo son edificios altos, también hay casas bajas que tienen bajantes en los tejados para que no se acumule el agua de la lluvia y los farolillos pueden atascarlos», comenta Cabezas, quien además aclara que no tiene nada en contra de que se realice este evento, siempre y cuando se haga bajo las condiciones adecuadas.

Arrastrados por el aire

Enviar farolillos al aire con una llama que simboliza un deseo se ha convertido en una tradición en muchas ciudades, por ello desde la asociación de vecinos se insiste en que se trata de una actividad «muy bonita». Pero Cabezas considera que para poder realizarla es necesario un «mínimo de seguridad y habría que tener en cuenta las condiciones meteorológicas».

De hecho, añade el representante vecinal, en Burgos esta actividad se suspendió a consecuencia del viento. «Ese es un factor a tener en cuenta para evitar que los farolillos lleguen hasta las viviendas».

En esta ocasión el viento arrastró los farolillos hasta esta zona de Badajoz, según cuenta Víctor Gallego, presidente de la asociación Alcazaba. «Es la primera vez que esto ocurre en los diez años que se lleva celebrando el evento, normalmente siempre han caído por la zona del Pico y en la Granadilla».

Para tranquilidad de los vecinos y de todos los pacenses, Gallego asegura que todos los miembros de la asociación se encargaron de recoger los farolillos que había repartidos por la zona del Gurugú y la estación de tren.

Pero esto no satisface del todo a Cabezas, quien incide en que esa batida no acaba con los farolillos que acaban en los tejados y en las copas de los árboles. «Nadie se ha puesto en contacto conmigo», asegura.

Desde la asociación La Alcazaba comentan que ningún vecino afectado ha contactado con ellos para ponerles al tanto de lo ocurrido. «De ser así tenemos un seguro que cubre nuestras actividades. Es uno de los requisitos que nos piden en el Ayuntamiento a la hora de organizar cualquier evento», aclara Víctor Gallego, quien añade que la asociación adquirió 3.000 farolillos y se realizaron 1.100 inscripciones.

En esta edición cada participante podía adquirir hasta un máximo de tres globos por lo que se estima que participaron en torno a 3.000 personas.

Farolillos biodegradables

Para tranquilidad de los vecinos afectados, Gallego explica que todos los farolillos que se lanzaron eran biodegradables, por lo que no contaminan nada. «El material con el que están fabricados se desintegra al entrar en contacto con el agua», explica. Esto ocurre porque están fabricados con papel de arroz, bambú y nilón. Además, cuenta con un certificado europeo y la llama se apaga antes de que el farolillo toque el suelo,

En lo relacionado con los daños que esta actividad haya podido ocasionar, Gallego insiste en que los damnificados pueden recurrir a la asociación e intentar solventar los desperfectos. Y asegura que es la primera vez en los diez años que se lleva celebrando esta actividad que surgen quejas entre los vecinos pacenses.