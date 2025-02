Los guardianes de los mapas antiguos en Badajoz

María Isabel Hidalgo Domingo, 16 de abril 2023, 07:32 | Actualizado 09:27h. Comenta Compartir

El mapa de la ciudad de Badajoz de 1946 dista bastante del actual. La ciudad ha crecido, es evidente. Pero el arte de la cartografía también ha cambiado, en un plano actual aparecen todos los colores, desde el amarillo, rojo o verde hasta el naranja. Esto era algo impensable en 1946, cuando tan solo se incluían cuatro tonos (negro, azul, rojo y verde). Toda una novedad para la época, pues los mapas precedentes, anteriores a 1870 tan solo utilizaban rojo y negro. Y los anteriores venían de estar hechos a mano en un único color, el negro.

Este es solo uno de los detalles que se pueden apreciar en la Casa del Mapa, la sede en Badajoz del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que atesora los planos y atlas de todas las épocas. Entre ellos están los que existen desde que se creó la institución en 1870, cuando se le encargó al general Ibáñez de Ibero la tarea de hacer el mapa de España con una precisión que no había tenido hasta entonces.

Entre los mapas antiguos que se pueden apreciar allí se puede ver que la muralla que rodeaba la antigua Badajoz apenas es visible ahora. Pero si alguien quiere conocer cómo se organizaba la ciudad abaluartada, sus murallas, puertas y puentes de los que hoy aún queda constancia, tan solo tiene que pasarse por la Casa del Mapa.

Hace años en los mapas no aparecía el aeropuerto de Badajoz o las centrales nucleares

«Hoy la impresión de las tintas es diferente, se usan diferentes colores para diferentes texturas. Tenemos amarillos, rojos, blancos, aparecen las curvas de nivel con toda la información altimétrica de las acotaciones», comenta el director del servicio regional del IGN, Ángel Marra.

Los mapas han servido a lo largo de la historia como herramienta de alianza o destrucción del enemigo, explica. Por eso, hace unos años no aparecía en ellos el aeropuerto de Badajoz o las centrales nucleares como la de Almaraz. «Hoy día no sirve de nada esconderlos porque con la red de posicionamiento GPS la precisión es centimétrica», explica el técnico geográfico Víctor Martín.

Los fondos del IGN son tan antiguos que en muchos de sus mapas no aparecen algunos territorios, y no porque fuese una estrategia política de la época, sino porque cuando se hicieron aún había territorios por descubrir. Como el mapa de 1688 de Luis X, en él aún no aparece Alaska y Canadá es representado como una isla.

Ampliar Mapa de la ciudad de la época abaluartada.

Esto también le ocurre a las cartas de navegación que se guardan de Cristóbal Colón, donde se reflejan las idas y vueltas del Descubrimiento de América. «Lo curioso es que en el primer viaje va completamente recto, esto se debe a que en 1442 las formas de marcar la latitud eran muy rudimentarias», explica Marra.

Vértices geodésicos

Estos puntos de señalización marcaron un antes y después en la creación de mapas. «Es de las labores más importantes que se ha hecho a nivel nacional para crear mapas con precisión», afirma el director regional del IGN.

Gracias a estos monolitos de hormigón pudieron hacer cambios en los mapas respecto a los que había en el siglo XVIII. Los vértices geodésicos permiten a los técnicos conocer la posición relativa de tres vértices en un territorio, con lo que consiguieron que la precisión en los mapas pasara de diez centímetros a uno. Algo que hoy día se ha superado más aún con los GPS. En la región existe una red de 855 vértices geodésicos.

En la Casa del Mapa no solo custodian y crean mapas, también son los responsables de velar porque las mediciones municipales y provinciales se correspondan con la realidad.

«Nosotros pintamos la información infográfica en los mapas, las curvas de nivel o las zonas de inundación», apunta Marra. Para que estas modificaciones sean rápidas y efectivas trabajan con una base de datos, de forma que la información nueva que se añade modifica el mapa en su versión digital al instante. El mundo digital lo ha revolucionado todo. «La cartografía ya no se hace únicamente en papel, por ello hay que hacer actualizaciones día a día», cuenta el técnico.

Ampliar Mapa actual de la ciudad de Badajoz.

«Detectamos errores en la toponimia, como la denominación de la carretera que une Badajoz y Cáceres, que ya no se llama EX-100», explica Martín.

Algo similar ocurrirá cuando Villanueva de la Serena y Don Benito pasen a ser Vegas Altas. «Entonces el mapa actual quedará obsoleto y tendremos que introducir las nuevas modificaciones».

La supervisión de posibles modificaciones cartográficas, de la red sísmica y el sistema de posicionamiento en tiempo real es otra de sus tareas. En este centro regional vigilan la actividad sísmica que se produce en Extremadura, donde el IGN tiene tres sismógrafos, uno de ellos en Badajoz. Son vitales, ya que un movimiento de las placas tectónicas introduce cambios en el terreno.

De esta evolución se dieron cuenta los cartógrafos en el siglo XVIII, cuando vieron que los mapas son un elemento que se puede vender y comprar. Esto les motivó a dejar en ellos ilustraciones para hacerlos más atractivos.

Esto no les resta su carácter científico. En la evolución de los mapas está la evolución de los descubrimientos y cómo el ser humano ha ido conociendo el mundo. El viaje que ofrece esta Casa también es un viaje a la evolución, a la historia, a la sociedad y los avances tecnológicos, porque «la evolución de los mapas es tan continúa como la del ser humano».

Comenta Reporta un error