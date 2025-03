Da positivo en drogas tras circular con un patinete varios kilómetros por la A-5 en Badajoz

A nadie se le escapa que los patinetes eléctricos se han convertido en un auténtico problema para la seguridad vial. Cada vez son más los ... siniestros en casco urbano provocados por su proliferación en la vía pública. Esta semana uno de estos vehículos de movilidad personal ha sido interceptado por la Guardia Civil cuando circulaba por la A-5, en Badajoz.

Ocurrió el pasado miércoles por la mañana, cuando un guardia civil fuera de servicio se percató de la presencia de un patinete eléctrico en la autovía. Eran las 11.25 horas cuando el agente cogió su teléfono y llamó a la centralita de Tráfico para avisar a sus compañeros de que acababa de avistar a un hombre en patinete a la altura del kilómetro 395.

Rápidamente se desplazó una patrulla de Tráfico que logró interceptarlo seis kilómetros después, en el punto kilométrico 401, a la altura de la estación de servicio Las Bóvedas, cerca del límite de la capital pacense con la frontera de Portugal. Había sido sido visto circulando en sentido Lisboa por uno de los arcenes, pero en sentido opuesto.

Tras darle el alto, los agentes denunciaron al conductor por circular por la autovía con un vehículo no autorizado y además por no llevar casco. También se le practicaron las pruebas de alcohol y drogas, y arrojó resultado positivo en cocaína y en marihuana.

Arrollado en un paso de peatones

Uno de los accidentes más aparatosos y graves ocurridos en Badajoz tuvo lugar a principios de septiembre. Un menor de 15 años acabó en la UCI tras ser arrollado por un vehículo cuando cruzaba un paso de cebra en patinete eléctrico en la avenida Adolfo Díaz Ambrona. En una entrevista con HOY, la conductora del coche contra el que colisionó el menor pidió medidas para evitar accidentes de este tipo.

Asimismo, el delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, llamó la atención sobre el grave peligro que corren los usuarios de este vehículo de movilidad personal si no usan casco, un elemento que es obligatorio.

Vías prohibidas

Cabe recordar que está prohibido que los vehículos de movilidad personal circulen por autovías, autopistas, aceras, zonas peatonales, pasos de travesía, vías interurbanas o túneles urbanos.

De todas formas, sigue existiendo un vacío legal, que ocasiona no pocos problemas. Para saber cuáles son las vías autorizadas para circular en patinete eléctrico en cada municipio hay que consultar la correspondiente ordenanza. No es el caso de Badajoz, pues de momento el Ayuntamiento no ha entrado a regular esta cuestión.

Velocidad máxima

En su defecto, se considera permitida la circulación de los patinetes por cualquier calzada urbana. La velocidad de estos vehículos deberá estar entre 6 y 25 km/h.

Un juzgado español ha inmovilizado por primera vez un patinete por la potencia de su motor. Ocurrió en la localidad gallega de Vilagarcía de Arousa, donde la Policía Local tuvo que probar que la velocidad del vehículo eléctrico alcanza los 42 kilómetros por hora cuando la limitación es de 25km/h.

Ahora las autoridades no descartan la posibilidad de que el incumplimiento de las directrices de circulación a los usuarios repercuta en la pérdida de puntos del carnet.

La resolución de la Dirección General de Tráfico de 12 de enero de 2022 aprobó el manual de características de los vehículos de movilidad personal. Lo puedes consultar en el siguiente documento del Boletín Oficial del Estado en pdf.