El grupo Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz en 2026

Lunes, 3 de noviembre 2025

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana actuará en Badajoz el 25 de julio de 2026, dentro de su gira 'Verbena en vena'.

La Alcazaba acogerá el concierto, para el que se ponen a la venta las entradas este próximo domingo, 9 de noviembre. A partir de este martes y hasta el jueves, aquellos que deseen

La preventa estará activa a las siete de la tarde para aquellos que se hayan apuntado desde este martes y hasta el jueves; y la venta general se abrirá a las ocho y media.

«Será una de las pocas paradas en nuestra tierra en 2026 y nuestro concierto más especial hasta la fecha. Esperamos ver a las familias y los amigos en la verbena de los sanguijuela», ha anunciado el grupo, que ya ha agotado entradas para seis conciertos del próximo año: dos en Salamanca, uno en Valencia y tres en la Riviera de Madrid. ️