El grupo popular de Badajoz presentará una enmienda a los Presupuestos del Estado por el CIIAE

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 12 de noviembre 2022, 10:12 Comenta Compartir

«El Gobierno de Sánchez nos ha birlado el centro». Con esa frase resumió ayer la situación el portavoz del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, que anunció que el grupo popular en el Consistorio va a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para pedir que el CIIAE se instale en Badajoz.

Cavacasillas se sumó así al malestar que mostró el día antes el alcalde pacense, Ignacio Gragera, que también indicó que «le han quitado el centro a Badajoz y habrá que seguir peleando».

En 2008, durante la Cumbre Hispano-Lusa de Braga, se anunció que Badajoz acogería un Centro Ibérico de Energías Renovables (Ciere). Ahora será Cáceres la que tendrá la sede del Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE) que, aunque no tiene la denominación, sí similares funciones.

Antes esto Cavacasillas aseguró que el grupo de Gobierno está dispuesto a «pelear hasta el final». «Nos alegramos que el Gobierno invierta en Extremadura, por largo tiempo olvidada», dijo Cavacasillas, que añadió que el problema es que había un compromiso previo con Badajoz.

En concreto los populares pedirán en su enmienda que se reserven 10 millones de euros de los Presupuestos Generales para dotar a Badajoz del centro de energías renovables prometido. «Y le pediremos a todos los diputados extremeños, sean del color que sean, que voten por esta enmienda. También vamos a pedirles a los otros grupos políticos en este Ayuntamiento que animen a sus diputados».

En cuanto a las declaraciones del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, que acusó al primer edil de Badajoz de promover la rivalidad, el portavoz municipal aseguró ayer que no es la intención del Consistorio, «que no se trata de enfrentarse, pero tenía que venir a Badajoz. No tiene sentido», concluyó Antonio Cavacasillas.