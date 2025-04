Un grupo de personas con parálisis cerebral viaja a Bruselas con Aspace Badajoz

Marcos Millán tiene 16 años y se desplaza en una silla de ruedas. Pero esa limitación derivada de la parálisis cerebral que padece no le ... ha impedido participar en el viaje que un grupo de usuarios de Aspace Badajoz ha hecho a Bruselas para conocer la capital europea.

La invitación fue realizada por el eurodiputado extremeño Ignacio Sánchez Amor y ha hecho posible que Marcos y un grupo de compañeros que también asisten al centro de de esta asociación realicen un viaje que ha marcado sus vidas.

«Siempre se dice que cada vez hay más hoteles adaptados, pero cuando buscas alojamiento para un grupo de chavales que se mueven en silla de ruedas te das cuenta de que en realidad los hoteles tienen adaptada una habitación o dos y que en el resto no se pueden alojar», explica Carlos Batalla, gerente de Aspace Badajoz. Esa limitación hizo que Marcos fuese el único usuario con silla de ruedas que viajó a Bruselas, una circunstancia que no le impidió disfrutar de una estancia de tres días que le ha permitido conocer una ciudad a la que nunca imaginó que viajaría. «Lo más lejos que había ido hasta ahora es Donosti, nunca había subido a un avión».

El viaje comenzó con dificultades porque la aerolínea que habían contratado no contaba con el asistente que necesitaba Marcos para subir al avión. Ese imprevisto les obligó esperar dos horas y subir los últimos.

La incidencia se repitió a vuelta, a pesar de que estaba anunciada la presencia de un usuario que utilizaba silla de ruedas. «Con tres sillas habría sido imposible viajar», apunta Batalla.

Pero ese inconveniente solo fue una anécdota en un viaje único. «Me ha encantado ver el Parlamento Europeo, el Atomium, la Grand Place... Aunque lo que más me ha llamado la atención es el frío y lo temprano que se acuestan en Bruselas. Cuando aquí salimos, allí está todo el mundo recogido», explica Miguel Guerra, que al igual que Marcos es uno de los colaboradores del Taller de Radio de Aspace.

«A mí lo que más me impresionó es el tamaño del Parlamento, es mucho más grande de lo que se ve en televisión», aporta Juanma Guerra, otro de los jóvenes con parálisis que viajaron.

David Tardío, de 26 años, tampoco había volado con anterioridad. «Antes de subir tienes un poco de miedo y de nervios, pero no es para tanto. Al próximo viaje no me lo pienso». «Lo que más me ha gustado es ver cómo nos hemos ayudado unos a otros. Si uno no puede llevar el equipaje, le ayuda otro. Ha sido muy emocionante compartir esos días, nos hemos unido más de lo que estábamos», apunta David.

Apoyos para sus compañeros fue Enrique Domínguez, que tiene el título B1 en Inglés y se prepara para el B2. «El idioma abre camino cuando sales al extranjero. Yo ya viaje por Viena y Praga en 2019 y me di cuenta de lo que supone saber inglés».

Tres momentos del viaje de Aspace Badajoz a Bruselas. HOY

Uno de los momentos inolvidables fue la visita que realizaron a Guillermo Pascual, el periodista de Antena 3 que trabaja en Bruselas como enviado especial. «En el taller de radio de Aspace ya han entrevistado a Vicente Vallés y también a personajes interesantes como el presidente de La Caixa, el actor Fernando Cayo de la Casa de Papel o Mapi León de la selección femenina de fútbol. Precisamente conocieron a Sánchez Amor en la entrevista que le hicieron y a raíz de ahí nos invitó», recuerda Pedro Montero, coordinador del taller radiofónico.

«Lo mejor ha sido la convivencia. Yo tenía un vínculo fuerte con los chicos pero después del viaje es mucho mayor», añade Nerea Cáceres, otra de las trabajadoras de Aspace Badajoz que viajaron a Bruselas.