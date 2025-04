Grietas en el asfalto junto a la Catedral de Badajoz

Rocío Romero Badajoz Viernes, 28 de enero 2022, 07:37 Comenta Compartir

Es una distancia muy corta, pero la diferencia es enorme. Los 300 metros que distan la Catedral del Palacio de Congresos están llenos de socavones. La calle Ramón Albarrán, a pesar de tener una ubicación tan céntrica, no ha entrado en ninguna de las continuas campaña de asfaltado que desarrolla el Ayuntamiento en los últimos dos años.

Vecinos y peatones sufren ese abandono. Quienes llevan zapatos de suela fina se clavan los pedruscos que forman el conglomerado del primer tramo de esta vía, el más próximo a la Catedral. Además, acoge al colegio Santo Ángel, lo que hace que los peatones circulen constantemente por esta calle de aceras estrechas y calzada rota. El Colegio de Farmacéuticos y el Casino atraen a más viandantes obligados a sortear grietas y a estar muy pendientes de sus pisadas.

El asfalto está dividido en tramos. Si la zona más cercana a la Catedral tiene adoquines antiguos y una asfalto de cantos rodados, la siguiente es un aglomerado roto para dar paso a solo un tramo renovado antes de comenzar de nuevo con brechas y agujeros.

Todo esto lo ha denunciado ante el Ayuntamiento uno de los vecinos de Ramón Albarrán, Alfonso Reynolds, que esta semana ha enviado de nuevo una alerta a la aplicación 'Abisa'. Tras 17 años residiendo en esta calle, está cansado de ver cómo se asfaltan otras zonas de la ciudad en mejor estado mientras que esta vía no entra en los planes municipales. «Tampoco Martín Cansado, que es transversal a esta y por donde pasa un coche cada minuto». De hecho, en una de las esquinas con la acera también rota existen dos baches que ponen en peligro a los ciclistas. No son las únicas calles de la ciudad histórica que necesitan un repaso. Arco Agüero también requiere una capa nueva de asfalto.

«Ando todos los días entre seis y siete kilómetros por la ciudad, voy recorriendo calles con poca circulación y las están asfaltando todas a pesar de que no tienen tráfico. Me entra una envidia insana y me pregunto: ¿Qué pasa con Martín Cansado? ¿Qué pasa con mi calle? ¿Qué pasa con el Casco Antiguo?».

El concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, reconoce que «hay muchas calles en mal estado y no solo en el Casco Antiguo». Su idea es incluirlas en la próxima campaña, que empezará el próximo marzo. El año pasado asfaltaron las calles Doblados, un tramo de San Sisenando y Madre de Dios. «Iremos haciendo las demás», asegura.