La Granadilla reformará las siete plantas actuales para acoger grandes dependientes

La reforma de la Granadilla será más ambiciosa de lo previsto inicialmente. Hace unos años, cuando se proyectaron las obras de ampliación, se preveía construir un nuevo edificio con 50 plazas para grandes dependientes, conectarlo con el centro actual y reformar las zonas ... comunes de este último. Además, iban a adecuar las habitaciones de las siete plantas del edificio en lo relativo a la climatización y la renovación de armarios.

Las obras que se plantean ahora, y que no se inaugurarán hasta 2029 como muy pronto, incluyen la reforma de todas las habitaciones distribuidas en siete plantas para que todas puedan acoger grandes dependientes.

Esto es posible, explica Jorge Rebollo, director general de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad, porque la partida destinada a las obras se ha duplicado. De los 6,4 millones de euros destinados antes de la pandemia, a los 12,5 millones de euros planteados en la actualidad.

«Toda la residencia de la Granadilla estará adaptada a usuarios de máximo nivel de dependencia» Jorge Rebollo Dirección General de Accesibilidad y Centros de la Consejería de Sanidad

Las obras se van a desarrollar con los usuarios dentro de la residencia y en dos fases.

La primera quieren comenzarla este año y se centrará en una reforma urgente. Consiste en dotar de climatización, mejorar el sistema contraincendicios, el sistema eléctrico, añadir un grupo electrógeno de más capacidad que el actual y la renovación de la red de saneamiento. Este proyecto está ya redactado y la Junta va a sacar a concurso las obras en este primer trimestre del año por 1,5 millones de euros. La intención es que puedan comenzar antes de que termine 2025. Como tienen un periodo de cuatro meses, estarán listas antes del verano de 2026.

Cuando empiecen, supondrá retomar unas obras que llevan años paradas dado que una de empresas adjudicatarias de la actuación antes de la pandemia quebró y, desde entonces, no han podido recuperar la ejecución en sí.

La segunda etapa es la que ha cambiado con respecto a los planes originales que tenía la administración anterior, explica Rebollo.

Por un lado, construirán un edificio para aumentar las 173 plazas actuales con otras 50. Esas habitaciones, de nueva planta, se construirán con las características para que puedan acoger a grandes dependientes tal y como estaba previsto.

Por otro, van a preparar las habitaciones que ya existen en las siete plantas del edificio actual para adaptarlas a mayores con estas características.

Inicialmente, iban a renovar los armarios y dotarlas de climatización. Pero no se actuaba para que en todas, por ejemplo, se pueda acceder al cuarto de baño en una silla de ruedas. Actualmente, indica Rebollo, hay habitaciones que no están preparadas para ello. «Y eso es una condena cuando los usuarios tienen algún problema y pierden movilidad», indica el director general de la Junta.

Cuántas habitaciones resultarán de la reforma y cuántas plazas tendrá la residencia dependerá del diseño de esta parte, que está ahora en redacción.

«El primer contrato era para climatización y sustitución de los armarios. Ahora no solo se hará esto, sino que se reformará toda la Granadilla de tal forma que esté adaptada a usuarios de máximo nivel de dependencia», dice.

Esto no implica que no puedan acceder personas mayores que tengan independencia de movimiento, pero sí que estará preparada para quienes no puedan hacerlo.

Esta decisión está motivada porque ha habido un cambio social desde que se construyó el centro hace más de cuarenta años. Ahora se vive más y también se vive con más calidad de vida, lo que permite a muchos mayores continuar en sus viviendas cuando, por el contrario, también se han acrecentado casos de personas que viven más en peores condiciones y con familias que no puedan atenderles en sus domicilios.

1,5 millones de euros

Estas obras de la segunda fase tienen un presupuesto de 11,5 millones de euros, aunque el importe final dependerá del contrato de obras que licitarán en los próximos meses. Esto implica, también, que las obras tardarán más que las previstas inicialmente. Los cálculos apuntan a tres años desde que comiencen, por lo que es muy probable que se alarguen hasta 2029 o incluso después.

El periodo se puede extender porque la modernización se ejecutará con los internos dentro. «Mientras se ejecute la renovación, se coordinarán las tareas para que no se pierda ningún servicio en el centro y que los residentes estén dentro. Tenemos experiencia en este tipo de obras y se pueden hacer», indica Rebollo. Cita como ejemplos las obras en El Cuartillo de Cáceres y en El Prado de Mérida.

«No es fácil, pero se puede compatibilizar. Nos las apañamos de tal manera que desde el punto de vista técnico no se pierda el servicio, no se pierda comida, lavandería... Hay dificultades, pero se solventarán porque es la mejor manera de ejecutar. Por eso nos planteamos una reforma en tres años. Porque hay que ir cambiando a los internos». Irán reformando de dos en dos plantas, de manera que una albergue obras en sí y la de abajo quede libre por si surgen inconvenientes durante la ejecución, como la rotura de una tubería.

Como saben que tardarán en terminarlas, quieren adelantar las obras más urgentes, como mejorar la climatización en una primera fase. El pasado verano adquirieron equipos de aire acondicionado que servirán también durante las obras y se reusarán para otros centros cuando termine la renovación.