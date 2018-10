La Granadilla, 17 años esperando las llaves de la asociación de vecinos Francisco Castillo y Francisco José Guzmán delante del local que piden a la Junta. :: C.MORENO Los residentes de este barrio, realojados de la riada, han ahorrado para hacer obras y tener una sede, pero la Junta no les cede el local NATALIA REIGADAS Badajoz Viernes, 26 octubre 2018, 07:54

Muchas asociaciones de vecinos de la ciudad piden inversiones que necesitan en sus barrios, por ejemplo para tener un centro cívico. Los residentes de La Granadilla han decidido ahorrar y hacer las obras ellos mismos para tener un pequeño local donde reunirse. El problema es que solo hay un lugar disponible, un bajo abandonado que pertenece a la Junta y que se construyó precisamente para ser una sede vecinal. A pesar de ello, los residentes de este barrio llevan 17 años esperando que la Administración regional les entregue las llaves.

Este acto en realidad sería simbólico porque hace años que el inmueble se ha ido deteriorando debido al abandono. La Junta tuvo que eliminar las puertas y ventanas y sustituirlas por muros de ladrillo para sellar el espacio. Unos vándalos habían abierto un butrón en las traseras del edificio y se colaban dentro.

«Solo queremos que nos cedan el local. Las obras correrán por nuestra cuenta. Aquí hay vecinos que están deseando ayudar. Fontaneros, electricistas y más que quieren hacerlo ellos mismos», resalta Francisco Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos de La Granadilla. Este pacense, como muchos de los residentes del barrio, se instaló en la zona cuando se construyeron las casas. La Granadilla está compuesta con 200 viviendas entre chalets unifamiliares y pisos que edificó la Junta con el objetivo de realojar a las familias afectadas por la riada de 1997.

Sin alternativas

Los vecinos están contentos con su barrio, pero el problema es que está algo aislado. Está cerca del pabellón de La Granadilla, separado de Valdepasillas. «No tenemos ningún local donde hacer actividades. Hay gente mayor aquí, algunos con andador, y no pueden desplazarse a Llera o La Paz para tener una sede para mayores», defiende Francisco José Guzmán, vicepresidente de la agrupación vecinal. «Queremos un lugar donde los mayores lean la prensa, vean la tele o jueguen a las cartas. También pretendemos organizar talleres para las mujeres mayores, que lo piden mucho, y para los niños del barrio», añade

Lo desean tanto que, como explica Guzmán, su intención es costearlo ellos mismos. «Durante años los vecinos nos hemos reunido en la calle o en nuestras casas. Al no tener local, no hemos podido hacer actividades, así que tenemos las cuotas ahorradas. Somos 190 socios de los 200 vecinos que hay».

El único obstáculo es lograr que la administración regional les ceda la sede, que según defienden los vecinos, siempre debió ser para ellos. Cuando la Junta de Extremadura construyó las viviendas, incluyó varios edificios para locales comerciales, ya que las casas no tienen bajos y no hay nada más en los alrededores. En esos inmuebles se han instalado las tiendas y el bar con el que cuenta esta zona. También quedó un local sin usar. «Nos dijeron que era para la asociación de vecinos, pero en su momento la gente aún no se había organizado y quedó cerrado», recuerda Francisco Castillo.

Poco después, según el vicepresidente de los vecinos, comenzaron a reivindicar que les cedieran el local, pero nunca lo lograron. «Hace unos años nos dijeron en la Junta que no sabían de quién dependía. Luego contactamos con la Secretaría General de Arquitectura y nos contaron que se lo habían cedido a la Consejería de Educación que iba a crear un servicio allí. Comenzaron las obras, pero quedó parado», añade Guzmán.

Posteriormente fue cuando el establecimiento se convirtió en objetivo de los vándalos que se dedicaron a abrirlo para colarse dentro. Ante esto, la Junta decidió sellar por completo el inmueble y así se ha mantenido durante años, deteriorándose. Entre otros signos de abandono, sufre humedades.

Los residentes, mientras, han contactado en numerosas ocasiones con la Administración regional sin lograr su objetivo. La última carta, que muestra Francisco José Guzmán, fue en septiembre. «Ni siquiera nos han contestado».

Su plan es lograr que les cedan el local y costear las obras consiguiendo materiales. También hay varios especialistas del barrio dispuestos a trabajar en este espacio para acondicionarlo. Quieren instalar, además, iluminación en las traseras, la zona que da al pabellón de La Granadilla, y aprovechar una pequeña parcela de terreno para crear una pista de petanca.

«Muchos barrios tienen sitios donde hacer actividades y aquí parece que no podemos hacer nada», concluye Francisco Castillo.

Respuesta de la Junta

Por su parte la Junta asegura que cederán el local en cuanto los vecinos completen el trámite formal. En concreto indican que deben dirigirse a la Consejería de Educación.«No tenemos ningún inconveniente en desafectar el uso del local para que lo pueda utilizar esta asociación», añaden deste esta consejería.

Para lograrlo, añade la Administración regional, la asociacion interesada debe realizar la solicitud y justificar la necesidad ante la consejería. Eso sí, especifican que el trámite debe llevarse a cabo a través del Ayuntamiento, es decir, que la Junta cedería el inmueble al Consistorio y este, a su vez, autorizaría el uso a los vecinos de La Granadilla.