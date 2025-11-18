El Gran Circo Acrobático de China recala el 30 de noviembre en el Teatro López de Ayala

El Gran Circo Acrobático de China, actualmente de gira por toda España en colaboración con la productora española Planeta Fama Producciones, recala durante los próximos días en Extremadura. El sábado 22 de noviembre se podrá disfrutar en el Gran Teatro de Cáceres a partir de las 20.30 horas.

Un día después, el domingo, 23 de noviembre, estará en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena. La cita será a partir de las 19 horas.

También pasará por Badajoz. El espectáculo se repreaentará el domingo 30 de noviembre a las 20 horas en el Teatro López de Ayala. El precio de la entrada es de 25 euros en anfiteatro y 30 euros en patio de butacas.

Este espectáculo se caracteriza por ofrecer una exhibición de acrobacias «de élite» que fusiona una dificultad técnica «extrema», una precisión «milimétrica» y una estética visual «cautivadora».

Así, el público puede esperar una experiencia que «desafía los límites de lo humanamente posible» a través de piruetas y gimnasia acrobática, equilibrios y contorsiones, malabarismos, acrobacias aéreas y habilidades tradicionales chinas.

El «famoso y prestigioso» Gran Circo Acrobático Chino «es un deleite para los cinco sentidos», calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena y un espectáculo que invita al público a viajar junto al protagonista a un nuevo mundo fantástico, según indica en nota de prensa el López de Ayala.

El espectáculo cuenta cómo un niño soñador entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar. El niño se siente atraído por su belleza y se precipita y cae en el agua.