Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial

El 31 de diciembre termina 2025 y cierra definitivamente Udaco. El almacén de alimentación baja definitivamente la persiana en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego, ... en las traseras de los restaurantes Carnívora y Lugaris, tras 60 años dando servicio a Badajoz.

Lo hace por la jubilación del administrador único de la sociedad que lo gestiona, Justo Monago. Pero también por los cambios que ha experimentado el sector de la alimentación en los últimos años. «Desaparecemos porque a Justo ya le toca descansar, pero también por los cambios estructurales del sector», admite Antonio Santos, que fue su gerente durante años y hoy está jubilado y continúa vinculado a la sociedad.

El almacén aún guarda la atención del comercio familiar. Sus trabajadores, Joaquín Márquez y José Manuel Rodríguez, llaman a muchos de los clientes por su nombre, ya sea por teléfono o en persona. Ellos siguen trabajando como siempre en unas instalaciones que guardan cierto sabor de antaño. Su marketing es el precio y la variedad. No hay luminosos ni carteles llamativos, entre los que pocos que se ven se encuentra uno de Beirao y una bandera de Extremadura que alguien colgó hace bastantes años.

En Udaco siguen siendo los mismos, aunque Badajoz tenga ya poco que ver con aquella ciudad de 1964, cuando una veintena de cooperativistas se unieron para abastecer a 184 comercios de Badajoz y toda su comarca. Entonces abrieron el primer almacén en la avenida de Carolina Coronado y posteriormente se mudaron a Cardenal Cisneros. Nacieron como Cooperativa Pacense Detallista de Ultramarinos y Autoservicio. De sus primeros clientes hoy no queda ninguno. También han fallecido algunos de los socios originales que apostaron por esta fórmula, aunque otros permanecen al pie del cañón. En 1984, los socios apostaron por abrir una nave de 2.300 metros cuadrados en esta zona de la margen derecha, casi perpendicular a la avenida de Adolfo Díaz Ambrona.

Ampliar Las estanterías de Udaco, llenas de productos con descuentos a las puertas de la Navidad. Ángel Márquez

Antonio Santos, el que fue su gerente durante décadas, volvió este lunes a las instalaciones para recordar con sus compañeros el papel tan determinante que han cumplido antes de la expansión de las grandes cadenas de supermercados. Ellos, explica, ejercían «una labor social muy importante para que la alimentación llegara en las mejores condiciones posibles y con los mejores precios».

El objetivo de la cooperativa era potenciar las ventas de los productores nacionales y, a su vez, que las familias de la zona pudieran tener acceso a cuantos más productos mejor. Pasados los años, de hecho, se convirtieron en Copade SL y, después, en Cash Udaco, que son la siglas de Distribución Asociada de Cooperativas tiene implantación a nivel nacional.

Cuando los ultramarinos empezaron a desaparecer, abrieron la puerta al sector de la hostelería y ya vendían tanto al mayor como al por menor, a las familias que estos días terminan de agotar los productos de sus estanterías.

Descuentos

Justo, José Manuel y Joaquín han dejado de hacer nuevos pedidos, pero aún tienen muchos productos y los venden con un descuento que parte del 20%. Vinos, licores, conservas de pescado y verduras, artículos de limpieza, vasos y todo lo que ofrecen en sus 2.300 metros cuadrados de nave está aún en venta. Los precios que aparecen en los carteles no llevan el IVA, pero al pasar por caja, el impuesto -incluso el de limpieza, el más alto- se compensa con el descuento a las puertas de la Navidad.

Parte de las estanterías están vacías y las cámaras frigoríficas no guardan nada, pero aún tienen cosas por vender. El boca a boca se ha ido corriendo, y en una hora que se está en las instalaciones se ve a mucha gente entrar y cargar los carros. Justo Monago, el gerente a punto de jubilarse, sigue hasta el último día con Joaquín Márquez y José Manuel Rodríguez. Ellos ya han aceptado que ha llegado el adiós de un comercio de toda la vida que ha logrado cumplir 60 años.