HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Santos, Justo Monago, José Manuel Rodríguez y Joaquín Márquez. Ángel Márquez
Cierra un clásico de la margen derecha

Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial

Los cambios en el sector de la alimentación y la jubilación de su gerente llevan al cierre de Udaco, en la margen derecha

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:49

Comenta

El 31 de diciembre termina 2025 y cierra definitivamente Udaco. El almacén de alimentación baja definitivamente la persiana en la calle Doctor Antonio Sánchez Misiego, ... en las traseras de los restaurantes Carnívora y Lugaris, tras 60 años dando servicio a Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  3. 3 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  4. 4 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  5. 5

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  6. 6 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  7. 7 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  8. 8 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  9. 9 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial

Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial