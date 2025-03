Gragera a Vara: «Tendría que tranquilizarse y dejar de creerse sus mentiras»

«Vara tendría que tranquilizarse y dejar de creerse sus mentiras«. Es la réplica que ha pronunciado este viernes del candidato del PP a ... la reelección como candidato a alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, al candidato del PSOE a ser de nuevo elegido como presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Así le responde después de que Vara llamara «inútiles» al PP de Badajoz por el fallido proyecto de la piscina de la margen derecha. La construcción está parada y el Ayuntamiento tendrá que devolver a la Junta los dos millones de euros que ya ha aportado porque las obras no están terminadas ni en vías de ello. El presupuesto inicial total rondaba los cuatro millones y lo iban a pagar a medias las dos administraciones. El Ayuntamiento ha aprobado al menos una modificación posterior que asumirá en solitario.

Fernández Vara dijo el jueves que los políticos están para «gestionar» proyectos de este tipo y que, en el caso de Badajoz, no lo han hecho.

El último parón de las obras de la piscina se debe a la quiebra de una de las empresas constructoras integradas en la UTE adjudicataria, Sehuca. Antes, en cambio, ha tenido otros problemas que han ido ralentizando el proyecto. El proceso administrativofue enrevesado y, al empezar las obras, hallaron una fosa séptica y un manantial que no esperaban, lo que obligó a modificar el proyecto. Además, el Ayuntamiento ha incluido un sistema de placas fotovoltaicas no previstas inicialmente y el cambio de varios materiales para abaratar la construcción y el posterior mantenimiento.

El candidato del PP, Ignacio Gragera, subraya este viernes en una entrevista en Onda Cero que el problema de la piscina viene derivado de la crisis económica y que Vara debería saberlo porque la misma empresa, Sehuca, interrumpió hace meses la ampliación de la residencia de ancianos de la Granadilla. Esta obra depende de la Junta de Extremadura.

«Lo que es bochornoso es que los mayores están olvidados y rodeados de escombros en la residencia de la Granadilla, y que la situación es la misma con una empres que es la misma, Vara calle«, responde el alcalde.

Gragera está molesto porque Vara les llamara «inútiles» con motivo de la piscina de la margen derecha durante el acto de presentación de la candidatura que acompañará a Ricardo Cabezas al Ayuntamiento de Badajoz el 28-M. «Es una falta de respeto. Lo que ha dicho Vara lo califica a él mismo. En las últimas semanas y meses, no sé si fruto de los nervios, esa persona sensata y moderada que decía que era, ya no lo es. Y menos con Badajoz. Cuando hemos pedido ayuda a Vara en las últimas ocasiones no nos la ha dado y nos ha puesto palos en las ruedas», dice el candidato del PP.

«Si la piscina de la margen derecha, paralizada por la crisis empresarial, es todo lo que tiene que achacar, siendo importante la piscina, mal no vamos», considera el alcalde en funciones.

«Cuando alguien que no es capaz de que no se le inunden los hospitales, de atacar la incomunicación de esta ciudad, de urgir al gobierno a que arregle el socavón de a carretera de Cáceres y que en 2009 anunció que en 2012 la autovía estaría terminada... Tendría que tranquilizarse», espeta Ignacio Gragera.

El alcalde continúa: «Vara tendría que tranquilizarse, aterrizar en la realidad, dejar de creerse sus mentiras, mirar a los extremeños a su cara y sentirse responsable de la falta de ayuda y de apoyo que ha hecho que estemos los últimos en todos los indicadores económicos».