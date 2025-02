Gragera: «Si hay que devolver dinero a los expositores de Ifeba se hará»

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 5 de octubre 2022, 13:21 | Actualizado 16:53h. Comenta Compartir

«Si hay que devolver dinero a los expositores de Ifeba, se devolverá». Así lo asegura el alcalde, Ignacio Gragera, este miércoles al ser preguntado por la opinión del portavoz socialista, Ricardo Cabezas. Este afirmó el martes que las empresas que hayan acudido a la institución desde 2018 pueden reclamar al Ayuntamiento el reintegro del dinero abonado por el uso de las instalaciones. Durante 2021 y 2021, la actividad se redujo por la pandemia, pero los dos años anteriores se celebraron todos los certámenes.

Un funcionario advirtió en mayo al Consistorio que no podía seguir cobrando entradas a la institución ferial porque carecía de una regulación para ello. Esto hizo que Ifeba decidiera la gratuidad de las entradas para Feciex, primer certamen de la temporada y del resto de ferias hasta que se apruebe la regulación.

Ahora, la dirección de la institución se plantea la posibilidad de modificar Fehispor de manera que termine siendo «un encuentro» en lugar de la feria que se ha venido celebrando hasta ahora como ayer reconoció la concejala del área, Blanca Subirán. La muestra hispanoportuguesa está fijada del 3 al 6 de noviembre. «El desarrollo de Fehispor dependerá de la visión de los responsables de Ifeba», apunta Gragera este miércoles.

El alcalde asegura que no existe ninguna irregularidad, sino «una situación que hay que corregir y se corrige, sobre la marcha, de manera directa y sin demora».

El Ayuntamiento no tramitó de forma correcta la adscripción jurídica del edificio hace siete años. En 2015, el Ayuntamiento aprobó en pleno el cambio del inmueble a bien patrimonial. Pero no remitió ese acuerdo aprobado por todos los concejales al Boletín Oficial de la Provincia, por lo que no se puede considerar que esa modificación sea definitiva. El Gobierno local ha remitido este acuerdo de hace siete años para su publicación en boletín provincial la pasada semana.

Pendientes de informes

«Cuando se ha detectado qué había que corregir, lo estamos haciendo», subraya el alcalde, quien explica que están pendientes de informes técnicos para ver si es necesario aprobar una nueva ordenanza que regule las cantidades a cobrar o es suficiente con establecer precios públicos para entradas, expositores y empresas que hagan uso del edificio.

Por otro lado, el alcalde respalda la actuación del PP durante los últimos años en la institución. Descarta que el PP o sus concejales hayan podido hacer uso irregular del dinero. «Es un organismo autónomo con contacto con hacienda pública y sin irregularidad. Confío plenamente. No hay más que una falta de regulación que está solucionando en el momento en que nos han advertido», incide.