Gragera está satisfecho con el cumplimiento de los acuerdos con el PP

El primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, está satisfecho con la marcha del Gobierno local y cree que las críticas del PSOE a una supuesta inactividad revelan que «no se quieren enterar de la actividad» municipal.

Gragera anunció que van a adquirir ya los dos puntos informáticos que ubicarán en los centros sociales de base de las barriadas para que los vecinos no tengan que acudir al Ayuntamiento a realizar trámites. En principio, los iban a colocar en centros cívicos, pero ahora sopesan la posibilidad de derivarlos a los servicios sociales porque allí los pacenses tienen que hacer bastantes gestiones.

Este es uno de los trabajos para mejorar la administración electrónica, que es uno de los puntos comprometidos con el PP. Otro es la dotación de conserjes en los colegios públicos, ya cumplido. El próximo es la bonificación del impuesto de vehículos eléctricos con la consideración de Eco. Esta se aprobará el próximo mes para terminar el año con los cambios tributarios aprobados.

Sobre la creación del Consorcio para el Casco Antiguo, Gragera dijo que es uno de los asuntos que el alcalde, Francisco Fragoso, le planteó al presidente Vara en la reunión de hace una semana. La Junta no les ha transmitido una negativa a formar parte de ese organismo, pero les han surgido dudas sobre sus intenciones a raíz de la información suministrada por el Ejecutivo regional a HOY hace unos días. Entonces apuntaron a que ya comunicaron la negativa hace tres años por impedimento legal. Si la Junta no participa, avisó Gragera, no tiene sentido.

Por otro lado, el lunes quedarán definitivamente aprobados los 1,5 millones de euros para poner en marcha el plan de impulso a la economía local. Este se dedicará a realizar pequeñas actuaciones que deberán estar terminadas antes del 31 de diciembre. Los procedimientos de contratación se agilizarán.