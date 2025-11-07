Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»

«Este intento de revuelta de algunos vecinos, que no todos los que forman parte de la Federación (Siglo XXI), está impulsada por alguien ... que ha sido candidato a la secretaría general del PSOE hace unos meses, que cada uno saque sus conclusiones«. Así se ha pronunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, al ser preguntado por la campaña iniciada esta semana para animar a los pacenses a recurrir la nueva tasa de basura. Se refiere al presidente de la federación de asociaciones vecinales y de poblados Siglo XXI, Anselmo Solana, quien optó a ser líder del PSOE local en mayo. Con anterioridad ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura y ha desempeñado algunos cargos de confianza del partido.

El alcalde ha subrayado de esta manera la intencionalidad política de la campaña. Solana, en unión con la asociación de consumidores Facua y la que agrupa a los residentes en las urbanizaciones, ha comenzado a distribuir formularios de recurso entre las asociaciones de vecinos e incluirá la instalación de mesas informativas en distintos puntos de la ciudad para recurrir la tasa de basura en el mes posterior a recibir la carta de pago.

A preguntas de los medios de comunicación, Gragera ha replicado que contestarán los recursos porque existe la posibilidad de reclamar la tasa. Pero aún así ha subrayado la politización de una iniciativa por parte de una persona simpatizante del PSOE y que responde a una tasa impuesta por el Gobierno de España. «Es una campaña perfectamente lícita, en algunos casos impulsada por algunas personas que aprobaron esta tasa, que está obligada por el Gobierno de España que forman en coalición Sumar y PSOE. »Parece ser que ahora los culpables somos los ayuntamientos, por no decir solo el Ayuntamiento de Badajoz«.

Obligados por una «Ley mala»

El alcalde ha vuelto a lamentar haberse visto obligado a crear esta tasa para, según la ley nacional de residuos y suelos contaminados para una economía circular, recaudar el dinero que suponga la recogida, tratamiento y reciclaje de la basura. La ha calificado de «mala» porque, aunque no lo haya especificado, es una norma que no incluía cómo se debía aplicar. El criterio, por tanto, lo han dejado a decisión de los ayuntamientos y se arriesgan a una alta litigiosidad.

Ha querido, por un lado, aclarar que estos conceptos no se incluyeron en la tasa de basura que se cobraba en 1991, cuando el Ayuntamiento la introdujo en el IBI. Entonces se refería únicamente a la recogida. «Y ahora el concepto es más amplio». Además, el IBI se ha ido rebajando desde entonces.

Los cálculos del Ayuntamiento de Badajoz indican que todo el proceso de recoger la basura, procesarla y reciclarla tiene un coste de 9,5 millones de euros. Y han repartido el importe entre los pacenses con una cuota fija y otra variable en función de los metros cuadrados de sus propiedades.

El alcalde ha respondido también a por qué han establecido este criterio. Ha dicho que a su entender es la opción que «más se ajustaba a la verdad estadística». El número de personas censadas en cada vivienda puede variar de forma constante, por lo que a su juicio no era válida. «El padrón es móvil», ha afirmado«. Ha dicho que en otros municipios se ha establecido una cuota fija para todas las residencias, independientemente de las dimensiones que tenga. »Hay otros sitios donde paga lo mismo un piso de 35 metros y otro de 500«.

«Hay otros sitios donde paga lo mismo un piso de 35 metros y otro de 500» Ignacio Gragera Alcalde de Badajoz

Además, Gragera ha recordado que el Ayuntamiento de Badajoz era el único de Extremadura en el que no se pagaba esta tasa. Y que, pudiendo haberla creado en 2022, se han esperado a implantarla «el último día en que nos forzaba el gobierno», que fue en abril.

«No puede ser que haya personas que oculten esta información porque es sesgada», ha lamentado.

El alcalde ha lamentado la polémica que se ha creado en torno al Ayuntamiento de Badajoz cuando es un cobro implantado en el resto de ciudades hace años. «Cualquier vecino de fuera de Badajoz pensará que es una barbaridad, pero no lo es. Cualquier otro municipio paga una taja fija». «El único sitio donde no se pagaba es donde más problemas está creando».

Aun así, ha asegurado que entiende «el malestar» y ha afirmado que «no la quería imponer, sino que me han obligado desde el Gobierno de España». Por eso pide «comprensión y respeto».

Media del recibo: 90 euros

La media del recibo para los domicilios es de 90 euros, aunque la tasa también está al cobro para locales comerciales y de distintos usos. Estas semanas ha comenzado a llegar también a comunidades de vecinos que disponen de instalaciones deportivas como piscinas.

Este 2025 solo se abona lo correspondiente a tres trimestres, dado que se creó en abril tal y como se ha apuntado antes. En 2026 subirá, por tanto, un 25% su importe. La idea del Ayuntamiento es cobrarla por trimestres para reducir su impacto en las economías familiares.