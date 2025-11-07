HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
El alcalde, Ignacio Gragera, este viernes responde a preguntas sobre la tasa de basuras. HOY

Badajoz

Gragera: «Esta revuelta contra la tasa de basura está dirigida por alguien que se presentó a secretario del PSOE»

El alcalde apunta a intereses partidistas en la campaña para recurrir la tasa de basura impulsada por Anselmo Solana desde la Federación de Vecinos Siglo XXI

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

«Este intento de revuelta de algunos vecinos, que no todos los que forman parte de la Federación (Siglo XXI), está impulsada por alguien ... que ha sido candidato a la secretaría general del PSOE hace unos meses, que cada uno saque sus conclusiones«. Así se ha pronunciado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, al ser preguntado por la campaña iniciada esta semana para animar a los pacenses a recurrir la nueva tasa de basura. Se refiere al presidente de la federación de asociaciones vecinales y de poblados Siglo XXI, Anselmo Solana, quien optó a ser líder del PSOE local en mayo. Con anterioridad ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura y ha desempeñado algunos cargos de confianza del partido.

