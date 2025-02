Gragera replica a Cabezas: «Nunca me he puesto de perfil» con el superintendente El alcalde defiende que se ha mantenido «firme, respetando el derecho» del jefe de la Policía a reclamar en los juzgados las horas extraordinarias que al final le han sido rechazadas

Rocío Romero Badajoz Viernes, 24 de junio 2022, 08:39

El alcalde, Ignacio Gragera, afirmó ayer que «nunca» se ha puesto de perfil, como le acusa el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, cuando pide la apertura de expediente disciplinario al superintendente, Rubén Muñoz, y suspensión cautelar de sus funciones.

El alcalde dijo ayer que se ha mantenido «firme, respetando el derecho que tiene cada cual a poder reclamar en la vía que entienda oportuna cuestiones que tengan que ver con su prestación de servicios».

El primer edil aseveró que «otra cosa es que no haya hecho un escarnio público de una persona que no deja de ser el jefe de la Policía Local y un funcionario municipal. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no con algunas cuestiones que se han planteado, se le debe, como a todos los funcionarios de la casa, un respeto».

Al ser preguntado por la manifestación de los empleados municipales que reclaman la equiparación salarial con otras administraciones, Gragera aseguró que lleva varios meses trabajando para mejorar las condiciones de todos los empleados municipales en conversaciones con CSIF. El jueves pasado, mismo día que presentaron el acuerdo con Aspolobba, el alcalde envió un comunicado anunciando un principio de acuerdo.

Sobre la manifestación de funcionarios, el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, dijo que no es posible. «Barra libre no puede ser. ¿Qué queremos, que esto se convierta en un Ayuntamiento como el de Albuquerque, en quiebra técnica?».