Gragera reconoce que «no hay plan B» si la Policía no se presenta al maratón

El dispositivo del maratón comprende medio centenar de policías locales y el alcalde, Ignacio Gragera, confía en que acudan a trabajar este domingo para mantener la celebración del maratón, que cuenta con 1.500 inscritos.

El alcalde contestó ayer a preguntas de los periodistas, que recordaron la suspensión de la Vuelta al Baluarte en enero por la ausencia de 14 policías locales del dispositivo previsto para cubrir la prueba. Gragera confirmó que el operativo está «organizado y nombrado», así como que «obviamente» confía y tiene que confiar «en que se cumpla», recogió Europa Press.

Según Gragera, «no existe un plan b» porque no puede haberlo cuando uno se encuentra por la mañana, como pasó en la Vuelta al Baluarte, «con que no se presentan al trabajo» y, además, sólo los dispositivos policiales pueden realizar cortes de calles. «Confío en que si por lo que sea pasa algo, que no se espere al último día en el último momento, no podemos tener a la gente en tensión ni tener a la gente en la duda sobre la efectiva celebración de la prueba».

Más de 1.500 corredores disputarán este domingo el 31º Maratón Popular y 9º Medio Maratón de Badajoz, cuyo recorrido atraviesa de la ciudad con el Puente Real, la Puerta y el Puente de Palmas y los parques del río desde las 09.00 horas en La Granadilla, donde también estará la meta.