Gragera también quita a Solana de teniente de alcalde

Rocío Romero Badajoz Martes, 12 de julio 2022, 12:01

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes el cese de María José Solana como concejala de Policía Local. También le retira la séptima tenencia de alcaldía, de manera que queda como concejala sin atribuciones y sin entrar en las juntas de gobierno. Es en esas reuniones donde los concejales analizan los asuntos de ciudad y toman las decisiones.

Los tenientes de alcalde son miembros natos de la junta de gobierno y, según las normas, puede estar formada por hasta un tercio de los concejales. Como Badajoz cuenta con 27, nueve. La ciudad tenía nueve tenientes de alcalde. Ahora queda vacante el séptimo, que es el que ostentaba Solana.

Si el alcalde quiere que Solana vuelva a esas reuniones, debería nombrarla en un nuevo decreto. Por el momento, según fuentes consultadas por HOY, queda fuera de este órgano municipal.

Las declaraciones que Gragera hizo el pasado viernes no hacen pensar que quiera que Solana vuelva a esas reuniones. Entonces dijo: «Yo puedo pensar dos cosas: hay una equivocación o una maldad enorme. Prefiero quedarme con la equivocación. Pero tantas equivocaciones enormes en los últimos meses me llevan a esta decisión» en referencia al cese.

El alcalde, Ignacio Gragera, firma el decreto de avocación de competencias que se publica este martes en el Boletín Oficial de la Provincia. Este decreto se llama de avocación porque consiste en la retirada de competencias para volver a asumirlas directamente.

Los alcaldes son los responsables de todas las áreas municipales y las asignan a los concejales del equipo de Gobierno, que funcionan como sus delegados. Al revocar las competencias, estas vuelven a estar directamente bajo su mando.

Gragera comunicó el jueves su decisión de sustituir a Solana al frente de sus delegaciones al PP el jueves. Se lo dijo al primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas, en respuesta a que el PP dejara de apoyar la subida salarial de la Policía Local.

El alcalde está ahora a la espera de que el PP proponga a otro concejal para hacerse cargo de la Policía porque esta es un área que el PP se atribuyó en la coalición. Pero el PP no quiere poner más nombres sobre la mesa porque pretende que Solana sea restituida de sus funciones. Mientras el PP no dé otro candidato, está forzando que el alcalde mantenga las atribuciones de Solana. Esto implica que afronte el trato directo con el cuerpo que ha protagonizado varias polémicas desde inicios de año y que debe estar descontento tras prometerles una subida salarial que no va a ser finalmente efectiva.

