Gragera: «Si no se pueden hacer eventos, se le comunicará con tiempo a la gente» El alcalde asume que puede encontrarse con falta de agentes de Policía Local para cumplir servicios extraordinarios voluntarios

Rocío Romero Badajoz Sábado, 16 de julio 2022 | Actualizado 18/07/2022 18:47h.

«Me reuniré con los mandos de servicio y si no se pueden hacer eventos, se le comunicará con tiempo a la gente». De esta manera, el alcalde, Ignacio Gragera, reconoce que puede afrontar nuevos problemas con la Policía Local tras no poder sacar adelante el aumento salarial comprometido con el sindicato policial Aspolobba. El rechazo del PP, que había firmado el pacto el 14 de junio, lo hace inviable.

Este 2022, la ciudad ha perdido dos actividades (el campeonato de ciclismo adaptado y la cita regional de triatlón) por la falta de agentes para cumplir refuerzos extraordinarios, que son voluntarios.

El alcalde reconoce que puede volver a encontrarse en una situación similar este verano y, sobre todo, en otoño. Septiembre y octubre son dos meses con un calendario repleto de actividades durante los fines de semana. De ahí que no descarte que los agentes rechacen cumplir turnos voluntarios fuera de su jornada habitual.

El alcalde asume que puede haber cancelaciones por falta de agentes para realizar turnos voluntarios extraordinarios

El cambio de opinión del PP en cuanto al aumento salarial de la Policía Local ha abierto una crisis de gobierno que ha tenido en la concejala de Policía, María José Solana, su primera víctima. El alcalde le ha retirado todas las atribuciones y, por tanto, el salario.

Según dijo ayer, Gragera sigue a la espera de que el PP proponga a otro concejal para la Policía, la Inspección de Aguas y Contratación y Compras. Hasta ahora no lo han hecho porque quieren que Solana sea restituida. Mientras el PP no dé nombres, el alcalde dirige esas concejalías.

«Está la solicitud de que lo nombren y cuando lo hagan, se pondrá. Cuanto antes sea, mejor. Espero que podamos normalizar la situación en los próximos días. Hasta que se dé esa situación, las asumiré yo (las delegaciones)», dijo ayer. Cabe la posibilidad de que el PP no proponga ningún nombre y el regidor se tenga que quedar con las competencias que llevaba Solana.

Este viernes se ha celebrado la primera junta de gobierno en la que no estaba invitada la ex concejala de Policía Local. El alcalde ha dicho que se ha desarrollado con normalidad y con los asistentes habituales, con lo que ha dado a entender que Solana, que era séptima teniente de alcalde, no solía asistir a estos encuentros donde los concejales analizan los asuntos de ciudad y toman las decisiones.

Pero desde el PP se asegura por su parte que Solana ha asistido regularmente a las Juntas de Gobierno Local que se han convocado.