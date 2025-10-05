Gragera prevé vender hasta 80 viviendas y solares en cuatro años

El alcalde, Ignacio Gragera, suma a la subasta de terrenos que está desarrollando un nuevo capítulo, dado que venderá hasta 80 viviendas y solares en ... los próximos cuatro años.

Así se indica en el concurso público para contratar la tasación de estas propiedades, que tiene un precio de licitación de 25.000 euros y un periodo de cuatro años. Las propiedades se ubican en la ciudad, pero también en las pedanías. Las casas se van a tasar para venderlas, aunque también se podrán ofrecer con opción a compra.

El Ayuntamiento ya tiene algunos de estos pisos en alquiler y otros con opción a compra, mientras que «hay otras propiedades que por sus características deben ser enajenadas, al ser viviendas ya derruidas (solares) o en condiciones de ser edificadas». «Es por ello que se necesita la valoración de las mismas, bien para su enajenación o bien para formalizar los correspondientes contratos con opción a compra».

En la documentación del concurso no aparecen las localizaciones específicas de las propiedades en cuestión.

Esta es una iniciativa que proporcionará dinero al Ayuntamiento, que ya ha sacado a subasta distintos solares. De momento, solo uno ha quedado desierto y está ubicado cerca de las obras de la piscina de la margen derecha. Muy próximo existe otro solar para el que optan tres promotoras. La venta de otros cinco terrenos está en sus primeros pasos, por lo que se desconoce aún si generan interés o si, por el contrario, no suscita ninguna oferta.

Algunas propuestas son muy atractivas, como la Casa de las Aguas, en la rotonda de Cuatro Caminos y al inicio de la avenida de Carolina Coronado, o una en la calle Antonio Chaves (muy próxima a Condes de Barcelona), otra en Viña Rosales (en el llamado Distrito Rosales, la continuación de Huerta Rosales) y dos más en la calle Eugenio García Estop.

El Ayuntamiento quiere ingresar 7,6 millones de euros por estas y otras parcelas que ya están en proceso de venta.

Patrimonio

Las tasaciones de estos solares las han realizado directamente en el servicio de Patrimonio. Se puede ver cómo se ha realizado el cálculo en los documentos de venta.

Los técnicos municipales realizan un estudio del precio de viviendas del entorno de cada solar, cuántas pueden construirse según el Plan General Municipal y, si es necesario derribar alguna edificación, cuánto cuesta la demolición. Esto es importante, por ejemplo en la Casa de las Aguas, que tiene cubiertas de fibrocemento que encarecen el desmontaje.

Pero, el alcalde, Ignacio Gragera, ha decidido buscar a una empresa tasadora para continuar con la tasación de las otras 80 propiedades, entre solares y viviendas, cuya venta pretenden realizar en los próximos años. Esta empresa tendrá que agilizar los trabajos, dado que debe tener los papeles listos en un mes desde que se lo soliciten. Han calculado que el coste de cada tasación ronde los 300 euros.