HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Imagen de la Casa de las Aguas. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Gragera prevé vender hasta 80 viviendas y solares en cuatro años

El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la tasación de estas propiedades, algunas de las cuales están alquiladas y otras en ruina

Rocío Romero

BADAJOZ.

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El alcalde, Ignacio Gragera, suma a la subasta de terrenos que está desarrollando un nuevo capítulo, dado que venderá hasta 80 viviendas y solares en ... los próximos cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  6. 6 Cáceres enloquece con el brunch
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  9. 9 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gragera prevé vender hasta 80 viviendas y solares en cuatro años

Gragera prevé vender hasta 80 viviendas y solares en cuatro años