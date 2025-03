Gragera insiste en que quitar el óxido del Puente Real no le corresponde al Ayuntamiento

El óxido que corroe los 'capuchones' que recubren los extremos inferiores de los tirantes del puente Real siguió generando este domingo un agrio enfrentamiento entre ... el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. La disputa surgió el sábado cuando el ministro utilizo el puente como ejemplo para referirse a las administraciones territoriales que se muestran muy exigentes con el ministerio que él dirige pero incumplen sus obligaciones en materia de infraestructuras.

Ese comentario fue respondido por el alcalde, quien le afeó esa publicación y dejó claro que la responsabilidad de tener en buen estado la pintura de esos recubrimientos exteriores no es del Ayuntamiento sino del abandono al que ha sido sometida la ciudad durante los últimos 16 años por parte del gobierno regional socialista.

Pero la polémica no terminó ahí y este domingo el ministro volvió a la carga. «Tienes que hablar con 'HOY de Extremadura', Alcalde. No conmigo. ¿Les acusas de publicar información falsa? ¿No te quieren? No lo creo. En todo caso si andas mal de recursos para pintar un puente, podemos hacer una colecta».

«Querido Alcalde. Llevas 3 años en el cargo, 2 en Cs y 1 en el PP. Ese puente es competencia del ayuntamiento desde 2008 por sentencia judicial. Digo yo que en 3 añitos te ha dado tiempo para coger brocha y pintura. Que no es para tanto hombre. Ánimo», añadía el ministro.

En esa publicación realizada en la red social X (antiguo Twiter) Óscar Puente subrayaba en rojo que aunque la Junta es propietaria del puente Real, un juzgado sentenció en 2008 que el Ayuntamiento, como usufructuario, estaba obligado a realizar las «reparaciones ordinarias».

Ante esta segunda acometida ministerial, la respuesta de Ignacio Gragera no se hizo esperar. «Léase la sentencia. Va de luces. Nunca sobran».

El fallo al que hace referencia el ministro citaba el artículo 500 del Código Civil, donde se indica que son reparaciones ordinarias las que exijan los deterioros o desperfectos que procedan del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación, mientras que son de cuenta del propietario las reparaciones extraordinarias.

Como consecuencia de esa sentencia, el Ayuntamiento fue condenado a pagar la sustitución de las bombillas, cuyo importe ascendió a 12.348 euros.

El ayuntamiento lo pintó

La situación en la que se encuentran los tirantes del Puente Real fue denunciada por HOY en una información publicada en el verano del 2022. Entonces se alertó de la mala imagen que daba ese óxido a los ciudadanos portugueses y a los visitantes de otros puntos de la región que cruzaban a la margen izquierda de la ciudad tras hacer sus compras en El Faro, una deficiencia a la que no se ha dado respuesta hasta el momento.

Algunos vecinos de Valdepasillas creen que la última vez que se repuso la pintura fue en diciembre de 2008, meses después de dictarse la sentencia que obligaba al Ayuntamiento a reponer las luces y hacer frente a las reparaciones ordinarias. Desde entonces han transcurrido 16 años en los que el Ayuntamiento de Badajoz ha estado gobernado por el PP (salvo los dos años en los que Ignacio Gragera fue alcalde por Ciudadanos), mientras que en la Junta de Extremadura ha gobernado el PSOE, excepto los cuatro años que fue presidente regional el popular José Antonio Monago y los meses que lleva en el poder María Guardiola con apoyo de Vox.