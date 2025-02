Gragera fuerza al PP a aceptar la propuesta de bandera para Badajoz

Badajoz ya tiene bandera. O, al menos, el PP, Cs y Vélez han votado a favor de aprobar el diseño que realizó la comisión que se creó para ello. El alcalde, Ignacio Gragera, se ha comprometido a traer de nuevo a pleno la propuesta ... en abril, durante la última sesión de este mandato.

Así, el Ayuntamiento podrá abrir el plazo de alegaciones para que los interesados puedan realizarlas. Por trámites y plazos administrativos resulta ya imposible que la enseña pueda ser aprobada definitivamente antes de las elecciones, de manera que será la siguiente corporación la que tendrá que darle el visto bueno definitivo. Pero, de todas formas, el gobierno local ha votado a favor de ella este lunes.

Esta votación supone un cambio con respecto a la votación que se produjo en octubre de la misma propuesta. Entonces, los populares rechazaron la aprobación de la iniciativa de la comisión. Argumentaron falta de consenso social y dudas sobre la tramitación seguida para la elección y composición de la comisión. Este lunes, en cambio, los populares han cambiado de pareces y respaldado la moción que ha traído al pleno el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, para dar vía libre a aquel diseño.

El cambio que ha experimentado el PP en estos meses radica en el alcalde, Ignacio Gragera. En octubre, cuando él sí quiso sacar adelante la iniciativa estaba en Cs. Ahora, es el jefe del PP y candidato a las próximas elecciones.

Así que el concejal del PP, Antonio Cavacasillas, ha argumentado que ahora sí hay consenso social.

El alcalde, por su parte, ha explicado que la propuesta de cualquier símbolo de la ciudad debe partir de la Alcaldía. Por eso, tras votar este lunes a favor de la moción del edil no adscrito, ha explicado que él mismo volverá a llevar el expediente al pleno de abril. Entonces la propuesta de la comisión se aprobará de manera inicial para, después, publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincial para que se puedan presentar alegaciones. Después, el expediente volverá a pleno para una segunda aprobación, posteriormente se pedirán informes y enviarán toda la documentación a la Junta de Extremadura, que deberá darle su visto bueno antes de que el pleno, por tercera vez, autorice la bandera definitivamente.

Por esta cantidad de trámites y plazos, resulta imposible que la bandera sea aprobada a dos meses de las elecciones municipales. Por eso el alcalde, Ignacio Gragera, aboga por iniciar los trámites y dejar que sea la siguiente corporación salida de las urnas la que le dé el visto bueno definitivo.

La oposición se ha mostrado en contra. Tanto el PSOE como Podemos han votado 'no' argumentando que, para ellos, no ha habido motivos para cambiar su parecer inicial mostrado en octubre. Esto no significa que, en el caso de ganar las elecciones, el PSOE no apruebe la enseña. Pero deja la puerta abierta a que pueda haber cambios en los próximos meses en el caso de que haya cambio de partido en la alcaldía.

Este ha sido el debate más animado de este lunes, cuando los concejales han aprobado por unanimidad la creación del Consorcio del Casco Antiguo, la cesión gratita de dos parcelas en San Roque y Cuartón Cortijo para que la Junta construya viviendas destinadas a alquiler asequible con fondos europeos y el nombramiento del empresario Rui Nabeiro como Hijo Adoptivo de Badajoz. Todos los concejales han estado a favor de este reconocimiento al fundador de Cafés Delta fallecido este mes de marzo y, para mostrarle su reconocimiento, le han dedicado un aplauso en pie.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado que la ciudad organizará un acto y se le concederá la Medalla de la Ciudad.

Podemos propuso la creación de un Consejo Municipal del Carnaval, pero no obtuvo el respaldo del PSOE, que prefiere esperar a que pasen las elecciones. Por su parte, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha repetido sus críticas a la gestión de la fiesta de este año y el edil de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez, ha reconocido «desajustes» en la organización de la segunda parte de la fiesta. Gutiérrez ha reclamado a la Junta y la Diputación que aporten 200.000 euros cada una a la fiesta, dado que en este 2023 la administración regional ha apoyado la fiesta con 19.000 euros. Finalmente, la moción ha salido adelante con el apoyo de PP, Cs y el edil no adscrito, mientras que el PSOE se ha abstenido.

Por otro lado, el pleno ha reconocido el trabajo de los Bomberos Municipales durante las inundaciones de diciembre de 2022 por la borrasca Efraín.

Además, el alcalde dio cuenta de que la concejala del PP Dolores Vázquez, que se sumó a la corporación en sustitución de Francisco Javier Pizarro, se ha convertido en responsable del área de Sanidad. Hasta ahora, la concejalía que se encarga de las campañas de desinsectación y desratización era el mismo concejal de Parques y Jardines, Jesús Coslado.