Gragera insiste en que hasta el jueves por la mañana no supo de la falta de policías para el maratón

El alcalde, Ignacio Gragera, ha salido al paso este viernes de las afirmaciones del sindicato de Policía Local, Aspolobba, que asegura que este sabía ... que el dispositivo marcado para el maratón de este domingo era insuficiente desde el 26 de febrero.

Sin embargo, no fue hasta ayer, jueves, y un día después de presentar oficialmente la prueba, cuando el Ayuntamiento suspendió la carrera. El argumento es la baja imprevista de un número indeterminado de agentes del medio centenar convocado.

El sindicato desveló anoche que las bajas corresponden a cuatro. Y así lo ha reconocido el alcalde este viernes. Pero ha dicho que esos cuatro eran determinantes. «En un dispositivo ajustado, cuatro policías son fundamentales. Y sin ellos es materialmente imposible celebrar la prueba porque no se pueden suplir con voluntarios o Protección Civil», replicó este viernes Gragera.

Aspoloba incide en que el 26 de febrero la Jefatura de Policía Local publicó un listado de servicios obligatorios y otra de los voluntarios retribuidos en el tablón de anuncios.

La primera lista contaba con 36 policías, de los cuales cinco figuraban con una incapacidad transitoria de larga duración. En la segunda lista dos mandos rechazaban pertenecer al dispositivo de seguridad de forma voluntaria, aunque estuviera retribuida. A estos efectivos, se les sumarían los del servicio ordinario del día de la prueba, es decir, 20 policías posibles, de los cuales, siete figuraban con una incapacidad transitoria de larga duración. Es decir, el número máximo de efectivos disponibles pertenecientes al grupo ordinario sería de 13. Aspolobba insiste en que desde el 26 de febrero solo se han producido tres nuevas bajas por incapacidad laboral y la concesión de un permiso por motivos legales de todo el dispositivo establecido.

Pero, según el alcalde, esto no es así. «Lo que me indica Policía Local es que hay dispositivo suficiente y que la suspensión consecuencia de bajas de los últimos días. A partir del 7 por la noche o 8 por la mañana, el dispositivo es insuficiente. Como no tiene pinta de que esas bajas se puedan levantar el domingo, no podemos dejar a la voluntariedad de los agentes la celebración de la prueba y tenemos que suspenderla con todo el dolor de nuestro corazón». «Más allá de las manifestaciones de un sindicato, me tengo que guiar por lo que dice el responsable», dice el alcalde.

Gragera dice que todos los agentes convocados y que se han dado de baja estaban convocados por turnos extraordinarios de los incluidos en su nómina anual. La bolsa para prestar servicios voluntarios está vacía debido a las reclamaciones salariales de los últimos años. En la tarde de ayer se ofreció de nuevo a los agentes inscribirse en esa bolsa para poder organizar el dispositivo de tráfico. Pero nadie se apuntó y el alcalde recuerda que no se les puede obligar a que presten servicios voluntarios.

El alcalde, que no descarta organizar la carrera en otra fecha, pide disculpas a todos los afectados. «La suspensión es una malísima noticia, pero por responsabilidad hay que tomar la decisión».

Este plante de la Policía Local coincide con la negociación abierta por el Ayuntamiento con los sindicatos para cerrar los presupuestos de este 2024, aún en confección. Esta semana se ha sabido que estaban cerrando la concesión de nuevo plus salarial para garantizar los eventos, aunque no ha trascendido quiénes lo percibirían ni a cuánto ascendería. El alcalde rechaza hablar de negociaciones. «Si los sindicatos quieren hablar, que lo hagan». Él no relaciona el plante con el aumento salarial. «Yo solo hablo del maratón».