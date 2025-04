«Se le está poniendo cara de Fragoso», le dice el PSOE a Gragera

Al alcalde, Ignacio Gragera, le entró la risa este lunes cuando se le preguntó si el PP le ha llamado ya, en referencia a que ... el Partido Popular esté pretendiéndole para convertirle en candidato en las próximas elecciones de mayo. A la risa le siguió la rotundidad: «Cualquier manifestación mía se va a malinterpretar y no quiero malinterpretaciones. Vamos a trabajar de manera conjunta, sincera y leal».

Gragera dijo que su idea es concurrir a los comicios con Cs, pero a continuación insistió en que «no quiere malinterpretaciones» y que por ese motivo no dirá nada.

La incógnita del PP con el candidato sobrevoló el pleno celebrado este lunes. La concejala Paloma Morcillo salió en defensa del concejal del PP y coordinador local del partido, Antonio Cavacasillas, cuando Vélez dijo que el PSOE tiene a Ricardo Cabezas confirmado como candidato y el PP no sabe a quién va a poner. De esta manera, hizo alusión a que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se fuera el jueves de la ciudad sin aclarar quién será su candidato en las municipales.

«No le voy a tolerar falta de respeto a nuestro coordinador. Al PP lo representan nueva concejales y nuestro coordinador es don Antonio Cavacasillas y no le voy a repetir ni una falta de respeto ni querer ensuciar el nombre de nuestro candidato o de nuestro coordinador. Nosotros no nos hemos metido con usted, ni con su partido, que ahora no tiene«, espetó Morcillo a Alejandro Vélez.

En la siguiente moción presentada por el PP para instar al Congreso a revisar la Ley del «sí es sí», el PSOE le hizo un guiño al alcalde. «A usted, señor alcalde, se le está poniendo la misma cara del que antes estaba ahí (en alusión a Fragoso) de tanto defender la gestión del PP, igual que el otro día Feijóo le agradeció a usted la gestión en este Ayuntamiento», le dijo Luis Tirado recordando que el presidente de los populares citó a Gragera y no tuvo un recuerdo para ninguno de sus concejales en el acto del jueves. Gragera sonrió con gesto embarazoso mientras Cavacasillas mantuvo el rictus serio.

El jueves, en el Palacio de Cristal del Hotel Río, atestado de militantes del PP, Feijóo dijo: «Badajoz es una capital llena de esperanza. Me acuerdo del alcalde simpático donde lo hubiera, que hablaba con todo el mundo. Que consiguió cuatro mayorías (en realidad fueron cinco). Para él -en alusión a Celdrán-, vamos a volver a ganar en Badajoz. Para él, vamos a volver a ganar en Badajoz», insistió. «Muchas gracias a Fragoso y muchas gracias también al alcalde Gragera, con el que estamos trabajando y estamos gestionando la ciudad», añadió.

Ampliar Antonio Cavacasillas, en el pleno de este lunes. j. v. arnelas

«Feijóo deja las aguas revueltas»

Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, consideró que la visita de Feijóo a Badajoz solo ha servido para dejar «las aguas más revueltas» en la ciudad en torno a su candidato para los próximos comicios de mayo.

El PSOE regional también criticó que el PP no tenga un proyecto para Extremadura. Vega indicó que Feijóo «llegó puntual» a Extremadura en un tren, pero tras el paso de los días aún desconocen «a qué ha venido», porque «no habló de Extremadura porque no tiene absolutamente nada que decir sobre los problemas de los extremeños y mucho menos de las soluciones».