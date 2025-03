Crisis en el Ayuntamiento de Badajoz: El alcalde Gragera sobre el cese de Solana: «Tantas equivocaciones enormes me llevan a esta decisión»

Rocío Romero Badajoz Viernes, 8 de julio 2022, 13:35 | Actualizado 15:14h. Comenta Compartir

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, argumenta falta de confianza en la concejala María José Solana para retirarle todas sus atribuciones en el Ayuntamiento. La Policía Local, la más relevante, ha causado problemas en los últimos meses al gobierno local.

El alcalde ha dicho: «Yo puedo pensar dos cosas: hay una equivocación o una maldad enorme. Prefiero quedarme con la equivocación. Pero tantas equivocaciones enormes en los últimos meses me llevan a esta decisión».

El año comenzó con la reivindicación de los agentes para cobrar los refuerzos voluntarios que se les adeudaban, una parte de 2021 y de este 2022. Las medidas de presión llevaron a los policías a dejar de cumplir esos turnos y, por tanto, el Ayuntamiento no pudo autorizar algunas actividades en fines de semana. La presión creció con Carnavales, Los Palomos y la feria. Al final, tres concejales del PP, el alcalde y la concejala de Recursos Humanos (Cs), firmaron el pacto para subir el salario en 6.314 euros a los agentes con el sindicato policial Aspolobba y garantizaron, así, una feria con todos los agentes que requería. A solo tres días de la feria, a Gragera le faltaban 62 turnos por completar.

Por otro lado, el alcalde ha recordado esta mañana que él no apoyó la reivindicación del jefe de la Policía Local, Rubén Muñoz, para cobrar horas extraordinarias por casi 252.000 euros y que este ha llevado a los juzgados. Para llegar hasta el juez, Rubén Muñoz presentó las horas extraordinarias firmadas por María José Solana. En alguna ocasión, Gragera ya había dicho que no estaba conforme. Hoy ha sido más claro: «el alcalde ha defendido siempre que esas horas extra estaban incluidas en el concepto de dedicación que el superintendente percibía y por eso la asesoría jurídica, que depende del alcalde, defiende los intereses del ayuntamiento». El pacto para el alza salarial suponía un incremento para el jefe de los agentes, que iba a percibir más de 80.000 euros anuales en 2024.

Gragera ha confiado en que el acuerdo de gobierno con el PP se mantenga. «Sigo teniendo la confianza en el resto de concejales». Tanto los del PP, como los de Cs. Los populares habían reclamado esta mañana el cese de Hitos Mogena, responsable de Recursos Humanos por el conflicto laboral abierto en el Ayuntamiento con todos los trabajadores a raíz del acuerdo con la Policía Local. Gragera ha confirmado su confianza en Mogena y no piensa cesarla. «Solana es la que ha liderado la negociación con la Policía Local», ha zanjado.

Además, considera que el PP también la ha «desautorizado» al retirar el apoyo a la subida salarial de los agentes porque ha sido Solana «quien ha liderado la negociación».

De todas formas, el alcalde ha insistido en que el cese es «una situación dolorosa y nada agradable de tomar», dijo.

Gragera ha dicho que ya avisó ayer a Antonio Cavacasillas, primer teniente de alcalde por el PP, de que la iba a cesar. Esta mañana se han vuelto a reunir, pero el alcalde no ha cambiado de opinión.

El alcalde afirma que con el cese no incumple el pacto de gobierno suscrito con el PP en 2019 porque él está a la espera de que el PP le comunique qué concejal o concejales van a encargarse de las atribuciones de Solana. Además de Policía Local lleva Inspección de Aguas y Contratación y Compras.

Gragera entiende que el pacto obliga a que cada partido ostente las delegaciones, pero que si él como alcalde no tiene «confianza» y ha mantenido «discrepancias, algunas públicas» sobre la gestión de la Policía Local le fuerzan, como alcalde y responsable del Ayuntamiento que es, a relevarla. «Sus delegaciones requieren de un nuevo impulso».

A pesar de que quiere seguir siendo alcalde y rechaza la dimisión que le pide el PSOE, Gragera admite que «la relación con el PP no pasa por su mejor momento». «Pero eso no significa que no podamos seguir trabajando o el que el acuerdo no sea beneficioso para la ciudad».