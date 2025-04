Gragera: «La carta de la ministra sobre el centro de renovables no es de recibo» Diana Morant responde a la petición de explicaciones del alcalde de Badajoz sobre el centro de energías renovables, prometido en 2009 y que no ha salido adelante

Rocío Romero Badajoz Jueves, 10 de febrero 2022, 19:34 Comenta Compartir

El alcalde, Ignacio Gragera, se mostró este jueves molesto con la carta remitida por la ministra de Ciencia, Diana Morant, a la petición de explicaciones sobre que el centro ibérico de energías renovables y eficiente energética (Cieree) no saliera adelante.

«Solo dice que el proyecto no prosperó, pero no dice las razones ni tampoco si el proyecto se ha abandonado. Solo se dice eso: 'el proyecto no prosperó'». Además, en la misma carta, Diana Morant invita a la ciudad a presentarse a la concurrencia competitiva que hará el Gobierno para descentralizar organismos radicados en Madrid. «La respuesta de la ministra no es de recibo. Parece que estamos en una subasta de organismos».

El Cieree fue un proyecto de la cumbre de 2008 entre España y Portugal. Se acordó otro centro en Braga, que está en funcionamiento. Pero el de Badajoz no se cumplió ni está entre los proyectos inmediatos.