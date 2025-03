«Gragera iba a ser el candidato de Cs en coalición con Badajoz Adelante»

Ignacio Gragera llegó a la alcaldía con Cs y ahora es candidato del PP. En medio, ha negociado ir en coalición con Badajoz Adelante y ... ser el número uno de esa lista. «Habíamos quedado él y yo para que él fuera el candidato», señala el presidente de Badajoz Adelante, Carlos Díaz Donaire.

La primera vez que el presidente de Badajoz Adelante, Carlos Díaz Donaire, y el alcalde de Badajoz hablaron de esta posibilidad hace ahora un año. Primero tuvieron una reunión con motivo del Consorcio para el Casco Antiguo. Unos días después Donaire le dijo a Gragera que «tenía las puertas abiertas de BA».

La propuesta que le hicieron pasaba por agotar el mandato como alcalde y, un mes antes, anunciar que se pasaba al partido local. Gragera se negó. Le dijo que se debía a Ciudadanos, que era su partido y que iba a concurrir de nuevo con él.

En mayo, la propuesta volvió a la mesa. Entonces Gragera no se negó, pero planteó ir en coalición. Él seguiría en Ciudadanos, pero iría con el partido local a las elecciones. Andalucía estaba entonces en precampaña y ya se barruntaba el batacazo que los naranjas se dieron posteriormente. Donaire apunta a que esta es la posibilidad que plantea ahora el partido.

A partir de mayo, explica el presidente de Badajoz Adelante, estuvieron «cerrando los flecos». Entre ellos, uno que no es menor: la financiación de la campaña. «Nos dijo que tenía carta blanca del partido y que no habría problemas para esos gastos».

La última reunión, señala, fue en septiembre. Esa fue la última de las tres reuniones en persona.

En noviembre, una representación de Badajoz Adelante acudió a una conferencia del economista Carlos Rodríguez Braun en el edificio Siglo XXI. Allí preguntaron al jefe de gabinete de Gragera por las negociaciones con la intención de volver a verse. Pero no recibieron respuesta.

«Ya entonces se hablaba en la calle que estaba en conversaciones con el PP», dice Díaz Donaire, pero no terminaban de creerlo. Hasta que se enteraron por los medios de comunicación del cambio.

«Me llevé un chasco. Lo puedo entender, pero no me han gustado las formas. Yo habría dimitido del cargo y me hubiera presentado en las elecciones con el PP. Y, además, creo que habiendo estado hablando con nosotros, debería habernos dicho: No contéis conmigo». Pero no lo hizo, según Donaire.

Badajoz Adelante 2015. Esas fueron sus primeras elecciones. En 2019 se quedó a 464 votos de tener un edil.

Presidente. Carlos Díaz Donaire es maestro jubilado del colegio Lope de Vega.

Local. El partido no se define de derechas ni de izquierdas, sino con la idea de trabajar por la ciudad.

Asociaciones. Se les identifica con La Cívica o de Amigos de Badajoz, pero estas asociaciones son apolíticas y quien está en las dos organizaciones lo hace a título personal.

En las últimas semanas han recibido otra llamada de Ciudadanos. En esta ocasión de Fernando Baselga, que se ha convertido en el hombre fuerte del partido en Extremadura, para plantearle de nuevo una coalición de cara a las elecciones municipales. Pero ya se niegan. «Iremos solos. Somos un partido independiente y local», defiende.

La decisión de volver a las urnas está tomada. Han vuelto las reuniones, están en conversaciones para el candidato y, además, buscan financiación para montar la campaña. «Nos vemos obligados a hacer un crowfunding (campaña popular de recogida de fondos económicos por Internet) porque hemos estado ocho meses pendientes de Gragera, que nos dijo que no habría problemas para montar la campaña. Ahora nos vemos con una mano delante y otra detrás».

No es el único inconveniente. Badajoz Adelante está pendiente de la respuesta del Registro de Partidos. Tras las elecciones de 2019 se dieron de baja. Los socios habían puesto dinero de su bolsillo y, una vez que se quedaron fuera del Ayuntamiento, decidieron dar de baja a la formación. Pero han realizado consultas y creen que no habrá problemas para recuperar su nombre y sus siglas.

Una vez que reciban el visto bueno oficial, el partido verá quién será su candidato. Badajoz Adelante tuvo a Antonio Manzano como anterior número uno. Llegó a ser concejal durante 24 horas, el tiempo que tardó en producirse el recuento de votos y saber que el PSOE había ganado un edil más a su costa.

Se quedaron a muy pocos votos de entrar. BA logró 3.326 papeletas y Vox sumó 3.789. Este último sí logró entrar en el salón de plenos. Aquello fue un jarro de agua fría. Antonio Manzano les dijo que no volvería a ser candidato y muchos militantes se desanimaron. Algunos han vuelto a las reuniones que están celebrando y otros no. Pero Díaz Donaire asegura que están recibiendo a nuevos pacenses interesados en conocer sus propuestas.

El presidente de BA cree que ellos pueden ser definitivos en la elección del alcalde, como en 2019 fue Ciudadanos al pactar con el PP y no con el PSOE.

Subraya, además, que su proyecto de ciudad es bueno. «35 de las propuestas que llevábamos en nuestro programa se han llevado a cabo estos años. Eso significa que Ignacio Gragera ha hecho suyas ideas nuestras y que nuestro proyecto es válido».