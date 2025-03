Google Maps ubica el puente 25 de abril pero no sugiere aún circular por él El servicio de navegación ya incluye el nuevo viaducto que cruza el Guadiana aguas abajo, aunque no incluye su nombre oficial '25 de abril' ni lo incluye en los trayectos recomendados

El nuevo puente de Badajoz ya está incluido en el mapa virtual más popular. Google Maps ya sitúa el viaducto de la Ronda Sur en su mapa. El puente '25 de abril', inaugurado hace justo una semana, ya ha sido incorporado en el servicio de Google. En el plano que ofrece el gigante tecnológico ya se puede ver sobre el río Guadiana aguas abajo del azud el que ya es el quinto puente de la ciudad.

Hasta esta semana dicha carretera no estaba reflejada en Google Maps. Con la incorporación de esta nueva carretera a esta herramienta de mapas ya se puede optar por rutas cuyo recorrido pasa por la Ronda Sur y su nueva plataforma. Sin embargo, aunque esta nueva vía ha dejado de ser una infraestructura fantasma y se ha convertido también en una realidad en el mundo virtual, al rastrearla directamente en el buscador de Google aún no la ofrece. Incluso al buscar directamente opciones de itinerarios en el servicio de navegación en tiempo real, no la incluye en los trayectos recomendados y selecciona otros más largos.

Otra anécdota es que el puente no aparece con su denominación oficial. El mapa digital no recoge aún el nombre asignado al viaducto '25 de abril', en honor a los vecinos portugueses. En los mapas de Google se señaliza como parte del trazado de la Ronda Sur de Badajoz.

Tampoco está disponible de momento el recorrido a través del puente a través de Street View, el servicio de Google Maps que traslada al usuario una representación virtual del itinerario elegido y sobre el que se navega digitalmente. Las imágenes de este paseo en la red son grabadas con un vehículo y una vez que se añaden a la herramienta proporcionan panorámicas a nivel de calle, permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas y su entorno. El automóvil que realiza esta labor es fácilmente reconocible y llama la atención entre las personas que lo ven ya que lleva incorporada varias cámaras en el exterior. De hecho, según ha podido saber HOY a través de algunos vecinos, el coche ya ha estado pasando por la nueva zona por lo que es probable que actualice ese recorrido próximamente en este tipo de presentación.

Nombre del puente

La visualización de este tramo de la Ronda Sur en los mapas y el servicio de navegación de Google no ha sido la única polémica sobre este espacio. Su denominación también ha dado que hablar. Su estreno estuvo precedido por la controversia y la cuestión de la discordia, en este caso entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, fue el nombre. El Consistorio pacense prefería que se llamase Bárbara de Braganza como homenaje a la infanta portuguesa que se casó con el que después fue el rey Fernando VI sobre una pasarela de madera muy próxima al lugar donde se ha construido el nuevo viaducto. En cambio, la Administración regional apostó por 25 de abril en honor a los portugueses, tal y como finalmente ha sido bautizado.

Ronda Sur

El puente forma parte del tramo 3 de la Ronda Sur, que ha sido el más costoso al incluir dicho viaducto y ha supuesto 30,7 millones incluyendo la remodelación de la avenida Rui Nabeiro. Son 4,1 kilómetros que unen Caya con la carretera de Olivenza y que han contado con cofinanciación de fondos europeos.

El puente, de hecho, ayudará a descongestionar la zona. Servirá para aliviar los atascos en la avenida de Elvas, ya que supone otra alternativa para llegar al ferial o a El Faro.

Además, solo es accesible en coche. No tiene paso peatonal y no se puede circular en bici ya que la Ronda Sur es similar a una autovía. La Ronda Sur es una carretera regional, EX-C1, pero de tipo autovía. Dispone de cuatro carriles separados por una mediana y se puede circular a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Cuenta con arcenes, pero el tipo de vía hace que sea incompatible con el paso de ciclistas o peatones.

La carretera se coge en Caya, junto a Ifeba. El acceso al puente se realiza a través de dos rotondas que anuncian la entrada a la Ex-C1 o Ronda Sur, dirección Badajoz Sur y Olivenza. Los carteles también marcan que la velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora.

Una vez pasada la pasarela, que mide 420 metros, hay otra recta y se llega a una rotonda de gran envergadura antes de la barriada de Corazón de Jesús.

