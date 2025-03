Golpes y heridas para poder jugar a vóley-playa

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 31 de julio 2022, 21:00 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

En 2015 se abrió el parque del río y una de las sorpresas eran las dos pistas de vóley-playa situadas junto al puente de la Universidad. Un grupo de aficionados al voleibol comenzó a frecuentar este lugar, a formar equipos, dar clases a los que no conocían el deporte e incluso montaron torneos. Ahora se han convertido en un grupo de amigos en torno a esta practica, unas 50 personas que aman el vóley-playa, pero que, para practicarlo, sufren raspones, golpes y heridas.

Una de las últimas lesiones la afectó a Ada Rico, una joven que cayó y comenzó a sangran por la rodilla. El problema es que, aunque se llama vóley-playa, en Badajoz los aficionados no tienen arena en la pista, sino grava de obra con piedras. Además hay poca cantidad y, en cuanto caen con fuerza al suelo, golpean contra el hormigón que hay debajo. Así, cuando Ada se da el golpe, nadie se sorprende y todos comienza a mostrar «sus heridas de guerra». Una quemadura en el pie, un moratón en el costado, o una pierna vendada por los raspones.

El mal estado de las pistas se debe a los siete años de uso, pero también a los defectos que inicialmente ya presentaban estas instalaciones porque siempre han tenido gravilla en lugar de arena. Con el paso de tiempo, sin embargo, la situación ha empeorado. Han perdido una de las dos redes, por lo que solo tienen un campo disponible, no hay líneas que delimiten el terreno y los focos que iluminan la zona no funcionan, por lo que no pueden jugar cuando atardece.

Sergio Nieto Fariña, de 27 años, lleva siete años jugando. «Lo mejor de este deporte es el grupo de gente que hemos hecho aquí. El vóley es una excusa para juntarnos y nos gusta estar en el parque del río».

Un campo, 40 personas

Nieto Fariña está orgulloso porque ellos mismos han ido enseñando y enganchando a otros aficionados. Hay días, explica, que se reúnen hasta 40 personas a la vez. El problema, en la situación actual, es que solo hay un campo para tantas personas. Lo que hacen es jugar en equipos de hasta cinco, aunque el vóley playa es en parejas, e ir turnándose. «Hay gente que viene y se marcha porque sabe que tendrá que esperar para jugar poco tiempo».

Estos aficionados han contactado con el Ayuntamiento. De hecho, sus reivindicaciones han llegado en dos ocasiones a los plenos municipales, pero no han logrado nada. No lo comprenden porque consideran que la inversión necesaria es muy pequeña. Piden cubrir las pistas con arena de calidad (como la de las pistas de calistenia), que cambien las bombillas de los focos, dos redes nuevas y líneas que marquen los campos. «Pero no conseguimos nada», se lamenta Sergio.

Alejandro Melchor, de 28 años, es otros de los usuarios y, a pesar de las condiciones en las que juegan, anima a cualquier pacense a probar este deporte. «Aquí vienes, te enseñamos, te metes en el grupo de Whassap que tenemos y vamos quedando todos para vernos aquí». De hecho, explica Melchor, en estos años han jugado con aficionados portugueses que se han desplaza desde Elvas y también con muchos extranjeros que estaban de paso en la ciudad.

Además de disponer de una sola una pista, tampoco tienen muchas horas para disfrutarla. «Podemos jugar tres partidos y te vas para casa porque a las once solo funciona uno de los focos y esto está oscuro. El resto del parque está iluminado pero en esta pista no se ve nada», se lamenta Alejandro Melchor.

Tras desaparecer la segunda red, hay una parte del recinto donde no se puede jugar a vóley. Desde entonces un grupo de aficionados al balonmano playa juegan allí, aunque no tienen suficiente espacio para tener un campo y se llevan sus propios líneas y porterías.

HOY ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz si tiene previsto renovar estas instalaciones como piden los usuarios, pero no ha obtenido respuesta.

