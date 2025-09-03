El Gobierno licita por 16 millones la conservación de 200 km de carreteras

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:42 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros autorizó ayer al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la provincia de Badajoz, con un valor estimado de 16,7 millones de euros (IVA no incluido).

La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este pliego incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 208,502 km del sector nº03 de esta provincia. Las carreteras incluidas en este sector son la N-432, entre Badajoz capital (km 0) y la conexión con la autovía A-66 pasada la localidad de Zafra (km 79,400); N-432A, en varios tramos en las localidades de La Albuera (del km 20 al 25); Santa Marta de los Barros (km 40 al 45) y Zafra (del km 69 al 76) y varios enlaces; N-435, entre La Albuera (km 22) y el límite con Andalucía, pasada la localidad de Higuera la Real (km 104); y N-435A, entre los km 32 y 35 y en varios tramos y enlaces.

Junto a las carreteras mencionadas, el contrato incluye la rehabilitación superficial del firme en la N-435, de Badajoz a Huelva en la Variante de Jerez de los Caballeros.

Reducir emisiones

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación (COEX) de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Ya en 2022 se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio tales como el autoconsumo, sistemas de calefacción, de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos eléctricos.