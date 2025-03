El Gobierno descarta financiar en solitario el soterramiento de la autopista en Badajoz

El Ministerio de Transportes y Movilidad del Gobierno de España descarta financiar en solitario las obras para el soterramiento de la conocida como 'autopista' a ... su paso por Badajoz. Así lo ha anunciado el alcalde, Ignacio Gragera, este jueves tras reunirse con el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández. El cálculo inicial de este proyecto está entre los 15 y los 20 millones de euros.

Gragera recuperó una idea de Miguel Celdrán para crear un bulevar en una arteria de tráfico principal de la capital pacense. La idea pasa por soterrar parcialmente la BA-20, en unos 850 metros de longitud en la Avenida Antonio Masa Campos, entre la cabecera del Puente de la Universidad y el cruce entre las avenidas Miguel Celdrán y María Auxiliadora. El objetivo es ganar ganar un pulmón verde en la ciudad, agilizar el tráfico y mejorar la movilidad del centro.

El alcalde presentó la idea en la última campaña electoral y desveló en diciembre que había enviado una carta al ministro de Transporte, Óscar Puente, para reclamarle ayuda. Porque, además de que el Ministerio tiene más posibilidades económicas que la ciudad, la BA-20 sigue siendo una vía de titularidad estatal.

Puente no ha recibido este jueves al alcalde, sino que ha sido el director general de Carreteras, Juan Pedro Fernández. Y el resultado para esta reclamación prioritaria no era la que Gragera deseaba. Aunque el alcalde reconoce que tampoco ha recibido «un no rotundo» y confía en poder encontrar una fórmula de colaboración con el Ministerio o incluso poder contar con otras administraciones para sacarla adelante. «Hemos quedado en seguir hablando los próximos meses», ha dicho.

Aun así, de la reunión ha salido el anuncio del Gobierno de que las obras para dotar de aceras y alumbrado al último tramo de la avenida de Ricardo Carapeto comenzará en marzo. También está previsto que este 2024 se apruebe definitivamente el proyecto para crear un carril bici que una Cerro Gordo y La Pilara con el centro de la ciudad. Las obras saldrán a concurso a partir del verano. El alcalde, según el Ayuntamiento, ha urgido a esta actuación.

Cerro Gordo también está pendiente de una segunda rotonda, cuyo proyecto se aprobará en el primer semestre de este año.

El alcalde ha reclamado también que la futura autovía Badajoz-Cáceres, la prolongación de la A-58 entre Trujillo y la capital pacense, tenga un enlace con la A-5.

Una conexión directa de la ciudad con el Levante y otra con Granada a través de Zafra son otras reivindicaciones que ha presentado en Madrid.