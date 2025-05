El Gobierno se coordinará con Portugal para llevar el AVE a la frontera

España se coordinará con Portugal para que la alta velocidad llegue a la frontera a la altura de Badajoz. Así se desprende de la respuesta ... que el Gobierno ha dado a los diputados populares Teresa Angulo y Víctor Píriz, quienes han preguntado en el Congreso por la conexión entre la ciudad y la frontera.

«El tramo Badajoz-Frontera portuguesa no es un tramo que pueda promoverse desde España de manera independiente, sino que debe formar parte del tramo más amplio Badajoz-Elvas a coordinar entre ambos países».

El gobierno argumenta que la funcionalidad de ese tramo «solo se conseguirá cuando esté completo el itinerario entre Madrid y Lisboa». Añade que «el lado español de esta línea de la red básica transeuropea se encuentra en fase de explotación o de construcción en su parte extremeña y en evaluación ambiental en Castilla-La Mancha». «En la parte portuguesa no hay ningún tramo en servicio y solo está en construcción el nuevo trazado entre Évora y Elvas», puntualiza.

El diputado Víctor Píriz recuerda que la plataforma de alta velocidad que existe desde Plasencia hasta Badajoz (en fase de electrificación) termina en Novelda del Guadiana. «A partir de ahí, el Alvia entra en la línea antigua y no hay nada proyectado, ni tampoco en impacto ambiental. En la respuesta no se comprometen a nada», lamenta. «No contestan nada porque no saben nada, tenemos que echarle entonces diez años más».

En una entrevista a la presidenta de Renfe, Isabel Pardo de Vera, publicada este verano en HOY, esta dijo que el tramo de Novelda a Badajoz tenía una declaración de impacto ambiental independiente del resto de la línea y que esta podía caducar. Así que realizaron una obra para que se mantuviera. Según afirmó, este verano estaban haciendo el proyecto de acuerdo a esa conexión con la frontera con una estación justo en la frontera.

La finalización del nuevo tendido entre Évora y Elvas y la línea de Badajoz a Plasencia abre nuevas posibilidades de conexión entre Lisboa y Madrid, pero hay que distinguir dos aspectos que pueden confundirse con la respuesta del Gobierno.

Por un lado, se encuentra la línea de Évora-Elvas que sí llega a la frontera del lado portugués. Fue, de hecho, el primer tramo que se construyó y que está terminado desde 2020. Llega a la altura de la plataforma logística del Suroeste Europeo, ya en suelo pacense.

Esta línea es determinante para el éxito de la plataforma logística porque supondrá la conexión con los puertos portugueses. Además, conectará con el trazado actual Badajoz-Frontera. Esta llega a la terminal de mercancías de la plataforma logística y se extiende hasta Caya. En este caso, faltaría la electrificación para que la alta velocidad pueda atravesar de un lado a otro de la Raya.

En principio, la línea Évora-Elvas se planteó únicamente como transporte de mercancías. Ha sido con las obras ya en marcha cuando Portugal admitió que será posible el transporte de pasajeros, hasta que finalmente se la ha señalado como una posible parte de la alta velocidad.

Hasta Elvas está en construcción una plataforma con ancho ibérico y vía única pero diseñada para transformarse en doble con ancho internacional. Esta se sumaría en el futuro a la conexión de Évora a Lisboa, actualmente en uso como red convencional.

Pero la pregunta formulada por el PP en el Congreso y respondida por el Gobierno está dirigida a la línea de alta velocidad.

La plataforma logística está atravesada, sobre plano, por esa futura línea que aún no está en construcción en esta zona.

Como se ha indicado antes, la plataforma AVE termina en Novelda del Guadiana y no llega a Badajoz.