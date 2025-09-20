HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Pasajeros toman un vuelo en el Aeropuerto de Badajoz. HOY

El gobierno considera que la niebla solo afecta al 1,2% de los vuelos del aeropuerto de Badajoz

En respuesta al senador Monago, el Ejecutivo asegura que un sistema más moderno en el aeropuerto no asegura todas las operaciones

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

No trae a cuenta instalar un sistema antiniebla más moderno en el aeropuerto de Badajoz porque las brumas matinales en realidad afectan a un ... número muy pequeño de los vuelos. Esa es la tesis que le ha trasladado el Gobierno al senador extremeño del PP José Antonio Monago en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso HOY.

