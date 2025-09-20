El gobierno considera que la niebla solo afecta al 1,2% de los vuelos del aeropuerto de Badajoz

No trae a cuenta instalar un sistema antiniebla más moderno en el aeropuerto de Badajoz porque las brumas matinales en realidad afectan a un ... número muy pequeño de los vuelos. Esa es la tesis que le ha trasladado el Gobierno al senador extremeño del PP José Antonio Monago en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso HOY.

Según la misma, «del análisis de la afección operativa por meteorología adversa en 2024 se concluye que se vio afectado un porcentaje del 1,2% del total de vuelos operados en ese año». Es decir, que según sus cálculos la niebla solo afectó a un total de 24 vuelos comerciales durante el año pasado, o 41 si se tienen en cuenta todos aparatos que han usado las instalaciones, contando aviones privados.

Estos datos que maneja el Gobierno central contrastan con los que tiene la Junta. Como ha publicado este diario, la Administración regional envió en febrero de 2024 un informe al Comité de Coordinación Aeroportuario de Extremadura con las incidencias de los últimos años.

Según las cuentas recogidas en este dossier, durante los últimos siete inviernos la niebla alteró un total de 172 vuelos del aeropuerto pacense, bien retrasando los horarios, desviando los trayectos (especialmente a Sevilla) o cancelándolos directamente.

Son unos 25 vuelos afectados de media al año durante los meses de noviembre, diciembre y enero. O lo que es lo mismo, prácticamente hubo incidencias durante la tercera parte de los días.

Este jueves, Pedro Sánchez esbozó algunas de las líneas básicas del Documento de Regulación Aeroportuaria (más conocido como DORA) que estará vigente entre 2027 y 2031. A grandes rasgos, se trata del documento básico donde AENA plasma las obras que piensa hacer en un futuro. Se prevé invertir 12.900 millones de euros en ese periodo, casi cinco veces más que en el plan anterior.

En la respuesta al senador Monago, el Gobierno insiste que «actualmente la Base Aérea [con la que comparte instalaciones el aeropuerto] dispone de un sistema de aterrizaje por instrumentos ILS CAT-I, que proporciona la precisión suficiente para mantener la operatividad y continuar prestando un servicio adecuado, de acuerdo con la operativa actual en el aeropuerto pacense».

Como ya ha contado este diario, ILS son las siglas de Instrument Landing System, o sistema instrumental de aterrizaje en español. Se trata del sistema más popular de aproximación en los aeropuertos de todo el mundo.

Guías hacia la pista

Este sistema, del que existen varias categorías, guía al piloto horizontalmente y verticalmente hacia la pista hasta que tenga referencias visuales. Badajoz tiene el mismo ISL (categoría 1) que la mayoría de aeropuertos del país. El siguiente escalón es la categoría 2, donde están La Coruña o Valladolid. Y la categoría 3 alberga el sistema más complejo y por lo tanto el que permite aterrizar con menor visibilidad. Lo tienen los aeródromos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

En la respuesta parlamentaria a Monago, el Gobierno asegura que si el aeródromo de Badajoz hubiera dispuesto de un ILS de las categorías 2 o 3, el porcentaje de vuelos afectados seguiría siendo del 0,8% del total, «con una mejora de cuatro décimas en el total de operaciones». Además, recuerda el Ejecutivo central que las aeronaves que operen con estos sistemas deben estar equipados con los instrumentos necesarios «para la operativa en esa categoría y su tripulación homologada para ello», circunstancias que ahora mismo no se dan en este aeropuerto.

En ese mismo sentido se expresó el pasado jueves el delegado del Gobierno, José Luis Quintana. Una vez que se conoció que de momento no se mejorará el sistema antiniebla, aseguró que «la tecnología para poder operar con niebla sigue en estudio», pero añadió: «Tenemos que ser conscientes de que los aviones que vienen a este aeropuerto no están habilitados con esa tecnología». «Además, muchos de los pilotos que vienen tampoco están homologados», remachó.

De la misma manera, Quintana también hizo hincapié en que estos sistemas que se piden no aseguran que los vuelos puedan operar en todos los casos en los que hay niebla.