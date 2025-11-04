El Gobierno asfaltará 7,7 kilómetros de la 'autopista' de Badajoz

El Gobierno tiene previsto asfaltar 7,7 kilómetros de la BA-20 a su paso por Badajoz. Este proyecto ha entrado en el programa de ... mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. En toda la provincia, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 29,6 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para conservar cerca de 200 kilómetros de la red viaria.

Mejoras en la A-5

Uno de esos trabajos que abarca ese plan de carreteras se centrará en la A-5. La autovía del Suroeste seguirá mejorando su calzada a lo largo de los 106 km que recorren toda la provincia desde la capital pacense hasta llegar a Miajadas.

En cuanto a la N-5, se asfaltarán más de 25 kilómetros en varios tramos entre Badajoz y Mérida, en concreto, entre los km 330 y 407.

Trabajos en la N-523

En la carretera que une Badajoz con Cáceres, se rehabilitará el firme en varios tramos entre los km 42 y 48 la N-523, en el tramo comprendido entre Puebla de Obando y La Roca de la Sierra.

Los pliegos del contrato recogen las condiciones para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras.

La duración de estas actuaciones en la red viaria de la provincia es de tres años, con posibilidad ser prorrogados dos años más y otra adicional de un máximo de nueve meses, indica en nota de prensa el Gobierno.