¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?
Actuación en una carretera de Badajoz. HOY

El Gobierno asfaltará 7,7 kilómetros de la 'autopista' de Badajoz

Esta actuación está contemplada en el programa estatal de mantenimiento de carreteras, que también comprende el asfaltado de la A-5 desde la capital pacense hasta Miajadas

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

El Gobierno tiene previsto asfaltar 7,7 kilómetros de la BA-20 a su paso por Badajoz. Este proyecto ha entrado en el programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado. En toda la provincia, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar por 29,6 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para conservar cerca de 200 kilómetros de la red viaria.  

